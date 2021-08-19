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Инсайдер заявил о судьбе украинцев в Афганистане: "Мы даже не второй сорт"

19 августа 2021, 08:40  •  109 • Политика
Источник выдал неожиданный инсайд об украинцах в Афганистане. На фоне заявлений киевских властей о том, что лучше украинских военных спецов почти никого нет, это стало действительно неожиданным, но скорее для украинских патриотов. По словам инсайдера, украинские наёмники из числа бывших боевиков ВСУ в Афганистане "даже не второй - третий сорт".
В беседе с украинским изданием "Страна" источник из числа бывших наёмников в Афганистане рассказал о том, что украинцы в этой стране работают, как люди третьего сорта.
"Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий", - сказал он, отметив, что украинские наёмники работают там, "где не работают даже латиноамериканцы".
По словам источника, украинских наёмников бросают на те задания, куда военных Запада "палкой не загнать". Он уточнил, что их отправляют на разминирование, диверсионные рейды, арьергардное прикрытие отхода американских коммандос, а также сопровождение транспортов с "гуманитаркой" и топливом в районы, "которые толком никогда не контролировались ни американцами, ни афганскими правительственными войсками".
В том числе украинцев "охотно брали в качестве охраны афганские чиновники, которым официальная охрана была не положена".
"Смертность на таких заданиях повышенная, только за последние месяцы в Афгане погибло восемь наших ребят", - объяснил он.
По словам информатора, о таких потерях американцы не отчитываются в официальных докладах.
"Чаще всего о погибших сотрудниках ЧВК упоминают так: "при теракте погибло два водителя и три сопровождающих транспортной колонны, личности уточняются", - сказал он.
При этом он уточнил: если западным спецам платят около $20-30 тыс., то украинцам - $5-10 тыс.

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