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Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список

10 августа 2020, 07:15  •  402 • Политика
Полный список снайперов роты ВСУ опубликовал инсайдер. Официальные источники по понятным причинам пока не комментируют информацию.
Автор телеграм-канала "Джокер ДНР" опубликовал списки с поимённым перечнем снайперов роты ВСУ. Как пояснил инсайдер, публикация личной информации - это наказание за обстрелы территории Донецкой народной республики (ДНР).
"Вчера вечером и ночью украинские солдатики из 36-й бригады морской пехоты всё же осмелились проверить мои слова и открывали огонь по позициям ДНР. Ничего серьёзного: две гранаты АГС-17 и трижды из стрелкового оружия. Я вынужден наказать их, но не критично", - пишет автор канала.
Опубликованный список датирован июлем 2020 года. Пока неясно, соответствует ли информация действительности. Официальные источники никак не комментировали публикацию. В то же время, автор канала добавляет:
"Я касался темы их снайперов, поэтому продолжу её. Если стрельба с их стороны продолжится и калибр увеличится, я буду вынужден опубликовать материалы посерьёзнее. К примеру, полный БЧС и т. п. Безумие, как гравитация - нужно только подтолкнуть..."
Фото: t.me/JokerDNR.

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