Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список

Автор телеграм-канала "Джокер ДНР" опубликовал списки с поимённым перечнем снайперов роты ВСУ. Как пояснил инсайдер, публикация личной информации - это наказание за обстрелы территории Донецкой народной республики (ДНР).

"Вчера вечером и ночью украинские солдатики из 36-й бригады морской пехоты всё же осмелились проверить мои слова и открывали огонь по позициям ДНР. Ничего серьёзного: две гранаты АГС-17 и трижды из стрелкового оружия. Я вынужден наказать их, но не критично", - пишет автор канала.

Опубликованный список датирован июлем 2020 года. Пока неясно, соответствует ли информация действительности. Официальные источники никак не комментировали публикацию. В то же время, автор канала добавляет:

"Я касался темы их снайперов, поэтому продолжу её. Если стрельба с их стороны продолжится и калибр увеличится, я буду вынужден опубликовать материалы посерьёзнее. К примеру, полный БЧС и т. п. Безумие, как гравитация - нужно только подтолкнуть..."