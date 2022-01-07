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Инсайд подтвердился: Администрация США против "газовых санкций" для России
07 января 2022, 00:05 • 132 • Политика
Опубликованный ранее инсайд о том, что законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток - 2" не будет принят, подтвердился. Администрация президента США выступила против пакета документов.
Ранее издание Politico выступило с инсайдом о том, что предложенный законопроект о рестрикциях против "Северного потока - 2" не поддержит демократическое крыло сената Конгресса США. Оно поменяло своё мнение относительно пакета санкций, чтобы не мешать проводимой президентом США Джо Байденом политической линии по отношению к России, которую издание назвало "опасными играми с Москвой".
Сегодня вечером эта информация подтвердилась. Госдеп США заявил, что администрация президента выступила против предложенного пакета санкций против "Северного потока - 2", так как он "лишь подорвёт единство союзников". При этом ранее сенатор Джин Шахин заявила, насколько важно для США выступать с точки зрения серьёзного союзника в лице Германии, которая является конечным бенефициаром проекта "Северный поток - 2".
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