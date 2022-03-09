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Иностранцы вместе выступили против травли России: "Хватит ненавидеть русских"

09 марта 2022, 21:10  •  266 • Политика
Иностранные интернет-пользователи выступили против коллективной травли России и её жителей. Они запустили флешмоб под названием "Хватит ненавидеть русских".
Ряд иностранных интернет-пользователей, среди которых есть представители самых разных национальностей, встали на защиту русских, которые сегодня подвергаются настоящей травле со стороны коллективного Запада.
Множество людей записали видеообращение, в котором заявили, что нельзя терроризировать группу людей только за то, что она говорит на другом языке и живёт в другой стране.
Никто не заслуживает кибербуллинга. Остановите эту ненависть к нации. Языку ненависти нет места в современном мире. Хватит ненавидеть русских,
- говорят они.
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Публикация от НАМ НЕ СТЫДНО! (@pp_sever)
Последние события показывают, что печально известная западная "культура отмены" распространилась теперь на целую страну. Западные государства не просто пытаются изолировать Россию на международной арене, они хотят запретить всё русское. Западные университеты отменяют курсы по изучению русской литературы, останавливают концерты и спектакли русских артистов, отстраняют русских спортсменов от соревнований, а некоторые страны доходят до того, что запрещают русскую еду.

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