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Иностранцы "решили" судьбу Крыма: "Пусть татары правят своей землёй"
23 октября 2020, 15:15 • 160 • Политика
Даже спустя несколько лет после воссоединения Крыма с Россией на Западе не прекращаются горячие дискуссии о том, чей же Крым. Часть иностранцев предлагают решить судьбу Крыма "по справедливости": "Пусть татары правят своей землёй".
Мнения иностранцев о принадлежности Крыма кардинально расходятся - и при этом большинство из них не только не знают истории полуострова, но даже смутно представляют, где он находится.
Так, пользователь Сети под ником Napoleon I Bonaparte уверен: "Крым по праву принадлежит казацко-татарскому народу Украины". А NexusWarior211 считает, что Крым - это вообще не Россия и не Украина: "Депортируйте всех русских в Россию, и пусть татары правят своей землёй!"
Несколько человек всё-таки прочли учебник истории: "Россия подарила Крым Украине в 1954 году", - напоминает Mad Bear Gamer.
Charlie Harper дополняет: "Хрущёв, который был советским президентом после Сталина, он был с Украины... Он отдал Крым Украине в 60-е годы, изменил административные границы без референдума и не спросив крымчан".
Комментатор под ником Girts Dzerins напомнил, что полуостров всего 40-50 лет был украинским, а до этого сотни лет русским. "США уничтожают каждый год страны и никому нет дела, Россия просто забирает свои земли обратно", - возмутился он
А Colin Yuan обратил внимание на то, что большинство крымчан хотели вернуться в Россию: "Почему западные СМИ всегда игнорируют голос людей?"
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