Иностранцы "решили" судьбу Крыма: "Пусть татары правят своей землёй"

Мнения иностранцев о принадлежности Крыма кардинально расходятся - и при этом большинство из них не только не знают истории полуострова, но даже смутно представляют, где он находится.

Так, пользователь Сети под ником Napoleon I Bonaparte уверен: "Крым по праву принадлежит казацко-татарскому народу Украины". А NexusWarior211 считает, что Крым - это вообще не Россия и не Украина: "Депортируйте всех русских в Россию, и пусть татары правят своей землёй!"

Несколько человек всё-таки прочли учебник истории: "Россия подарила Крым Украине в 1954 году", - напоминает Mad Bear Gamer.

Charlie Harper дополняет: "Хрущёв, который был советским президентом после Сталина, он был с Украины... Он отдал Крым Украине в 60-е годы, изменил административные границы без референдума и не спросив крымчан".

Комментатор под ником Girts Dzerins напомнил, что полуостров всего 40-50 лет был украинским, а до этого сотни лет русским. "США уничтожают каждый год страны и никому нет дела, Россия просто забирает свои земли обратно", - возмутился он

А Colin Yuan обратил внимание на то, что большинство крымчан хотели вернуться в Россию: "Почему западные СМИ всегда игнорируют голос людей?"