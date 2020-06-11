Иностранцы повеселились, представив, как за Скрипалями в Новую Зеландию метнутся "русские шпионы"

Ранее издание Sunday Times of London сообщило, что Скрипаль и его дочь начинают новую жизнь в Новой Зеландии. Им дали новые имена, оформили документы и постоянно оказывают поддержку.

Издание напоминает, что Скрипали были найдены без сознания в британском городке Солсбери в марте 2018 года. Произошёл громкий скандал. Сообщалось, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим ядом "Новичок". Якобы сотрудники российских спецслужб намазали средством дверную ручку. Такую версию выдвинула Великобритания. Российские власти отрицают все обвинения.

После новости о новой жизни Скрипалей на развлекательном портале Reddit появились десятки комментариев. Пользователь JU8A засомневался, что экс-полковник ГРУ со своей дочерью приехали именно в Новую Зеландию. Он предположил, что эта информация сообщалась для отвода глаз, а на самом деле Скрипалей отправили в другую страну.

С ним согласился и greendragon833. Он напомнил о громком скандале, который разразился из-за отравления шпионов, и назвал этот вопрос "по-прежнему чувствительным". Пользователь посчитал странным публичное заявление о переезде Скрипалей от высокопоставленного британского чиновника. Не менее странно, что СМИ опубликовали свежие снимки отца и дочери, на которых те вполне узнаваемы.

Lamboringaf тоже считает, что Сергей Скрипаль и Юлия не в Новой Зеландии. Это слишком маленькая страна, чтобы прятаться. Кроме того, им нужна постоянная медицинская помощь.

"Я рад за них, пока они не мои соседи. Не хотелось бы, чтобы кто-то ошибся адресом и намазал яд на мои дверные ручки", - прокомментировал новость deathbypepe.

Net_2 написал о том, что если уж Скрипали в Новой Зеландии, то стоит ли ожидать Анну Чапман в ближайшем будущем. Возможно, в его страну вот-вот метнутся русские шпионы. Об этом же с юмором заявил и другой пользователь.

"Почему вы прилетели в новозеландский Крайстчёрч только на 24 часа? - Я приехал в вашу прекрасную страну, чтобы увидеть знаменитый готический собор Возрождения. Меня очень интересуют знаменитые шпили собора", - не удержался от саркастичного диалога CJonno.

Он имел в виду громкую историю с двумя мужчинами, которых британская сторона назвала отравителями Скрипалей. Александр Петров и Руслан Боширов были названы подозреваемыми, но всегда и везде они утверждали, что приезжали в Солсбери на очень короткое время только для того, чтобы осмотреть знаменитый собор.