Иностранцы откровенно рассказали о крахе цивилизации: Армагеддон уже начался

Пользователи американского форума Reddit оценили вероятность скорого распада США и Европы.

Поводом для бурного обсуждения стал пост пользователя, который посетовал, что в США молодые люди даже в 30 лет не могут себе позволить отдельного жилья. По мнению Brass_Ensemble, такая ситуация наблюдается не только в США, но и во всей западной цивилизации.

Пользователь под ником noeyedear971, в свою очередь, отметил, что эти процессы наблюдаются повсеместно в мире. "Моя мать-француженка живет в азиатской стране. Однажды она сказала, что при присмотре новостей из Европы ей кажется, что западная цивилизация рушится", - признался он.

Другие пользователи отметили, что о комфорте, о котором они когда-то мечтали, по всей видимости, придётся забыть. Не с нынешними доходами, подчёркивают форумчане.

"Я ем рамен за пятьдесят центов и куриные наггетсы каждый чёртов день, - объяснил свою ситуацию awms11. - У меня даже нет Netflix или кабельного телевидения".

Что касается недвижимости, то эти страдания разделили многие жители Европы. Так, житель Италии подчеркнул, что в стране недвижимость настолько недоступна по деньгам, что молодёжь остаётся жить с родителями.

Житель Британии указал, что аналогичная ситуация наблюдается и в королевстве.

"Средняя стоимость дома в Великобритании каждый месяц становится выше средней по стране зарплаты. Это значит, что, даже если среднестатистический житель будет откладывать сто процентов своей зарплаты, он никогда не сможет купить средний дом", — добавил white-tealeaf.