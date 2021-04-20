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Иностранцы нашли объяснение "бряцанию оружием" на границе с Украиной: "Прочтите указ"

20 апреля 2021, 22:05  •  64 • В мире
Читатели из Австралии по-своему оценили напряжение, возникшее на границе Украины и России. Один из комментаторов напомнил об указе, который в конце марта подписал украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, этот документ мог подвигнуть Москву действовать на предупреждение.
Ситуация на границах Украины заинтересовала читателей в Австралии. Иностранцы задаются вопросом, чем может обернуться нынешняя напряжённость на рубежах. Масла в огонь подливают и заявления из ЕС, где говорится, будто Россия перебросила к границам Незалежной 150 тысяч бойцов.
Большинство наблюдателей сходятся в том, что это, скорее всего, просто бряцание оружием, хотя полностью исключать угрозу эскалации нельзя, сообщает австралийский канал ABC.
Иностранные комментаторы по-своему отреагировали на эту ситуацию. Так, комментатор под ником Allalin полагает, что Киев спровоцировал Москву на предупредительные действия.
"Прочтите Указ 117 президента Украины от 24 марта 2021 года и поймёте, почему российские войска стоят на украинской границе. Это же, по сути, объявление войны России", - указывает он.
Mic123 в шутку предложил, как можно решить эту проблему: "Пошлите туда Хантера, он все разрулит!"
Многие комментаторы подчёркивают, что во многом конфликт возник из-за заявлений из Вашингтона.
"Мы всё ближе к войне с Россией… Байдену есть что добавить себе в резюме! Весь этот "крутой" трёп действительно помог делу", - отметил пользователь под ником Me.

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