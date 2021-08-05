Иностранцев в США хотят пускать только с вакциной - Reuters

В Белом доме разрабатывают меры о возможности въезда в США только полностью привитым от коронавируса гражданам.

В Штатах планируют изменить требования для въезда иностранных граждан. По сведениям представителя Белого дома, вместе со снятием нынешних ограничений на въезд власти могу внедрить требование по обязательной вакцинации всех въезжающих.

Источник Reuters уточняет, что новые правила разрабатываются в отношении всех въезжающих. В редких случаях возможны исключения по вакцинированию, добавил собеседник агентства.

Меры должны вступить в силу одновременно со снятием существующих ограничений на въезд из ряда стран. По словам представителя Белого дома, будет выработан поэтапный план реализации требования по въезду исключительно вакцинированных.