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Иностранцев хотят изгнать из российских онлайн-кинотеатров: Проект внесён в Госдуму

19 декабря 2020, 04:05  •  32 • Политика
В Госдуме предложили ограничить иностранное владение в российских онлайн-кинотеатрах до 20%. "При заходе на наш рынок им (иностранным игрокам) просто надо будет создать российское юридическое лицо или договориться с кем-то из местных игроков", - объяснил автор инициативы.
Иностранцам хотят запретить владеть долей в российских онлайн-кинотеатрах, которая превышает 20%. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму в пятницу, 18 декабря.
В документе идёт речь об аудиовизуальных интернет-сервисах, которые направлены в основном на российскую аудиторию. Ограничение предлагается ввести по аналогии с законом о СМИ.
Авторы законопроекта объясняют, что предложенные ими меры направлены на то, чтобы не допустить монополизации российской отрасли онлайн-кинотеатров зарубежными игроками. Документ не предлагает блокировку иностранных аудиовизуальных сервисов.
При заходе на наш рынок им просто надо будет создать российское юридическое лицо или договориться с кем-то из местных игроков. Это нормальная рабочая схема. Тот же Netflix в России объединился с Национальной Медиа Группой, всё у него в порядке, - объяснил депутат Антон Горелкин, который внёс проект в Госдуму.
Он добавил, что документ закроет дыру в законодательстве, позволявшую открывать формально российские онлайн-кинотеатры, которые, по сути, полностью принадлежали зарубежным владельцам.
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