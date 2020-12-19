Иностранцев хотят изгнать из российских онлайн-кинотеатров: Проект внесён в Госдуму

Иностранцам хотят запретить владеть долей в российских онлайн-кинотеатрах, которая превышает 20%. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму в пятницу, 18 декабря.

В документе идёт речь об аудиовизуальных интернет-сервисах, которые направлены в основном на российскую аудиторию. Ограничение предлагается ввести по аналогии с законом о СМИ.

Авторы законопроекта объясняют, что предложенные ими меры направлены на то, чтобы не допустить монополизации российской отрасли онлайн-кинотеатров зарубежными игроками. Документ не предлагает блокировку иностранных аудиовизуальных сервисов.

При заходе на наш рынок им просто надо будет создать российское юридическое лицо или договориться с кем-то из местных игроков. Это нормальная рабочая схема. Тот же Netflix в России объединился с Национальной Медиа Группой, всё у него в порядке, - объяснил депутат Антон Горелкин, который внёс проект в Госдуму.

Он добавил, что документ закроет дыру в законодательстве, позволявшую открывать формально российские онлайн-кинотеатры, которые, по сути, полностью принадлежали зарубежным владельцам.