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Иностранцам вход воспрещён: Белоруссия закрывает границы из-за COVID-19

01 ноября 2020, 04:35  •  120 • Политика
Белоруссия с 1 ноября ограничивает въезд иностранцам из-за COVID-19. Исключение сделано для дипломатов и граждан России.
Власти Белоруссии объявили о перекрытии границ для иностранцев с 1 ноября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Информация была опубликована на портале Госпогранкомитета республики.
Уточняется, что мера распространяется на всех иностранных граждан и лиц без гражданства, пытающихся пересечь границу Белоруссии на автомобиле, по железной дороге или речным транспортом. Исключением является Национальный аэропорт Минска.
Также ограничения не распространяются на граждан России и сотрудников дипломатических ведомств. Кроме того, исключение сделано для иностранцев, путешествующих через Белоруссию транзитом.

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