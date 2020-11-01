Иностранцам вход воспрещён: Белоруссия закрывает границы из-за COVID-19

Власти Белоруссии объявили о перекрытии границ для иностранцев с 1 ноября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Информация была опубликована на портале Госпогранкомитета республики.

Уточняется, что мера распространяется на всех иностранных граждан и лиц без гражданства, пытающихся пересечь границу Белоруссии на автомобиле, по железной дороге или речным транспортом. Исключением является Национальный аэропорт Минска.

Также ограничения не распространяются на граждан России и сотрудников дипломатических ведомств. Кроме того, исключение сделано для иностранцев, путешествующих через Белоруссию транзитом.