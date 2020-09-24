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Иностранцам разрешили переждать COVID-19 в России - указ Путина
24 сентября 2020, 02:35 • 18 • Политика
Путин продлил меры по коронавирусу для иностранцев в России. Они могут переждать пандемию COVID-19 в России до 15 декабря без продления документов.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 президент России Владимир Путин разрешил иностранцам оставаться в России без продления документов до 15 декабря. Соответствующий указ главы государства был размещён на сайте правовой информации.
Таким образом, все иностранные граждане, находящиеся сейчас в России, могут оставаться в стране без продления разрешающих это документов. Ранее они могли оставаться в России без переоформления документов лишь до 15 сентября.
Напомним, что в связи с глобальной эпидемией коронавируса Россия закрыла границы и приостановила авиасообщение с другими странами. Полёты разрешались лишь для возвращения на родину, а также по другим уважительным причинам. С появлением лекарств и вакцины от COVID-19 ограничения на полёты в другие страны начали постепенно снимать.
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