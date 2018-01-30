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Иностранцам оказалось нельзя то, что можно

30 января 2018, 19:09  •  225 • Аналитика

Вскрылись факты

Коллегия Счетной палаты опубликовала результаты проверки госзакупок за три предыдущих года (до середины 2017-го), которые больно бьют по ряду ведомств. Отчет направлен на борьбу с перекладыванием функций органов власти на сторонние организации. То, что чиновники могли сделать за свою зарплату, ведомства заказывают негосударственным структурам за отдельные деньги, причем весьма значительные. Впрочем, Счетная палата отмечает в своих выводах, что до сих пор так и «не установлены критерии, определяющие возможность осуществления госучреждениями закупок работ и услуг, выполнение которых предусмотрено для них государственными заданиями».

В итоге на всех уровнях управления выявлено 1 542 закупок работ, выполнение которых отнесено к полномочиям органов государственной власти. На федеральном уровне – 1037, на региональном и муниципальном уровнях – 505, на общую сумму 8,6 млрд руб. (львиная доля приходится на федеральный уровень).

Как сообщается, по фактам передачи полномочий наибольшее количество случаев в количественном и стоимостном выражении установлено в отношении Минпромторга и Минэнерго. В последнем переданы полномочия на сумму 2 млрд руб. (351 млн – закупки, 1,6 млрд – госзадания). Отдельную проблему контрольная инстанция увидела в том, что что полномочия передавались иностранным консультантам. То, что еще не так давно считалось фактором прогрессивной «открытости», теперь фигурируют в отчете в ином свете.

«Были выявлены случаи разработки в 2015 г. отдельных проектов приказов и актов Правительства в сфере электроэнергетики ООО «Карана», учредителем которого являлась американская компания. Для подготовки различных концепций привлекалось ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», учредитель - голландская компания», — говорится в сообщении на сайте Счетной палаты РФ. «Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации», — цитирует сайт Счетной палаты слова аудитора Максима Рохмистрова, в чей доклад 29 января на коллегии высшего контрольного органа и вошли упомянутые факты.

В Минэнерго сочли нужным прокомментировать эту информацию. «Пункт 4 статьи 3 Закона № 44-ФЗ устанавливает, — цитирует представителя ведомства «Газета.ru», — что участником закупки для государственных нужд может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением оффшорных компаний. В 2015 году Минэнерго действительно заключило ряд контрактов с компаниями, в том числе с иностранными учредителями».

Команды ФАС не было

С точки зрения закона, указывает партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая, и в самом деле никакого нарушения в связи с закупками органами власти и ведомствами услуг иностранных компаний  нет. Ограничения, в соответствии с 44-ФЗ и НК РФ, устанавливаются только для лиц, зарегистрированных в странах и на территориях, предоставляющих льготный режим налогообложения и не раскрывающих информации при совершении трансакций, то есть офшорах, но и то далеко не всех, а включенных в специальный перечень, составляемый органами исполнительной власти.

Таким образом, делает вывод эксперт, если никаких ограничений на участие иностранных компаний в торгах на предоставление услуг госструктурам и даже министерствам законодательно не установлено, то и нарушением это не является. Собственно, наказывать заказчика не за что, как минимум до тех пор, пока не установлено, что иностранные компании получают преимущества в рамках торгов в нарушение все того же 44-ФЗ, но поиском таких нарушений должна заниматься уже не Счетная палата, а ФАС.

Единственное, указывает Ирина Мостовая, что в связи с этим может сделать СП, так это установить случаи возможного нецелевого расходования бюджетных средств. Но пока даже об этом речи не идет, а лишь о коррупционных рисках и рисках утечки конфиденциальной и даже секретной информации в пользу третьих лиц (можно предположить, что иностранных государств). 

"Пассажиры смогут летать на "сверхзвуке", только если удешевить летный час"

Не менее интересны причины того, почему вдруг госструктуры начали злоупотреблять услугами иностранных компаний, указывает эксперт. Ответ лежит опять же в законодательстве, в частности в пресловутом 44-ФЗ «О контрактной системе» и 135-ФЗ «О защите конкуренции». Как уже было сказано, если иностранные компании имеют право на участие в госзакупках, то ограничение их прав со стороны госструктур будет являться нарушением, следовательно решение о недопуске может быть легко оспорено.

Получается, делает вывод Ирина Мостовая, что иностранные компании участвуют в тендерах на равных с российскими. Торги выигрывает компания, наиболее полно удовлетворяющая требованиям организатора и имеющая, например, больший опыт. И зачастую соревноваться с иностранными конкурентами российским поставщикам услуг крайне сложно.

Можно предположить, что подобные заявления могут стать предпосылкой для внесения соответствующих изменений в законодательство о закупках, ограничивающих возможность участия в ряде тендеров иностранных структур, полагает Ирина Мостовая.

Нашли, куда обратиться

Расходование ведомствами бюджетных средств на оплату услуг иностранными компаниями не означает нарушения законодательства, соглашается и ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Счетная палата признаёт это, но ставит в вину Минэнерго,  Минпромторгу, Минтрансу передачу выполнения части своих функций иностранным компаниям, что нерационально по расходам, создаёт опасность утечки информации и влияния на государственные решения.

Коллизия в том, объясняет аналитик, что зачастую исключительно трудно определить необходимость закупок услуг у иностранных консультантов даже при наличии соответствующих служб в самих ведомствах. Президент ещё в феврале 2016 года поручал правительству предложить изменения в законодательство, запрещающие госорганам проводить госзакупки работ и услуг, которые относятся к прямым функциям данного органа. Но согласно докладу правительства, совершенствование законодательства по данным вопросам не требуется.

Как надо выигрывать выборы

Практика же обращения госорганов к иностранным консультантам распространена в мире, указывает Марк Гойхман. По данным KPMG, 20-30% услуг крупных частных консалтинговых компаний приходится на госсектор. Такие компании обладают знанием практики и мирового опыта в данных вопросах. Они могут быть незаменимыми, например, применительно к сфере ТЭК. Именно в этой сфере заказывало разработки Минэнерго, на что обратила внимание Счётная палата.

Кроме того, для российских ведомств является проблемой привлечение кадров, по квалификации соответствующих масштабности и сложности поставленных вопросов. С этих позиций качество работ команды  внешних консультантов зачастую выше, чем сотрудников ведомств. Например, Счётная палата ставит в вину Минэнерго закупку работ по сбору данных о наилучших доступных мировых технологиях. Вероятно, с такими задачами лучше может справиться внешний консультант. Таким образом, делает вывод Марк Гойхман, речь идёт не о запрете использования иностранных консультантах. Это было бы нерационально.

Аналитик уверен, что власти нужно выработать чёткие критерии, какие именно функции и вопросы органов госвласти могут быть переданы на «аутсорсинг», а какие – нет. Определить порядок, возможные ограничения в данных процедурах. Счётная палата в своём докладе предлагает такой подход. Классифицировать полномочия госорганов на «основные», связанные с властно-распорядительными полномочиями, и «обеспечивающие» - необходимые для обеспечения основной деятельности.

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