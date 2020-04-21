|
Иностранцам будет проще въехать в Россию? Кабмин предложил новый законопроект
21 апреля 2020, 19:10 • 65 • Политика
Кабмин предложил новый законопроект, который предполагает введение с начала следующего года электронных виз краткого периода действия для въезда в РФ. Таким образом, иностранцам вскоре, вероятно, будет проще посетить Россию.
Кабмин внёс в Государственную Думу России проект закона, который предполагает введение с начала следующего года электронных виз краткого периода действия для въезда в РФ.
Данное однократное разрешение может быть оформлено на срок, не превышающий 16 дней, через специальный портал. Общее время действия документа может достигать 60 дней.
Принимать решение о предоставлении визы тому или иному иностранному гражданину, согласно законопроекту может начать МИД. Отмечается, что выдача документа не должна растягиваться более чем на четыре дня с момента отправления заявки.
Визу смогут получить иностранцы, которые въезжают с гостевым визитом, по работе, в целях туризма, для участия в культурных, спортивных, научных и других мероприятиях.
Список стран, гражданам которых данная услуга будет доступна, кабмин составит в отдельном порядке.
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 апреля 2020, 08:10
|
17 апреля 2020, 09:50
|
20 апреля 2020, 23:05
|
20 апреля 2020, 22:10
|
19 апреля 2020, 10:10
|
18 апреля 2020, 06:10
|
19 апреля 2020, 14:10