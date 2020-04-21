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Иностранцам будет проще въехать в Россию? Кабмин предложил новый законопроект

21 апреля 2020, 19:10  •  65 • Политика
Кабмин предложил новый законопроект, который предполагает введение с начала следующего года электронных виз краткого периода действия для въезда в РФ. Таким образом, иностранцам вскоре, вероятно, будет проще посетить Россию.
Кабмин внёс в Государственную Думу России проект закона, который предполагает введение с начала следующего года электронных виз краткого периода действия для въезда в РФ.
Данное однократное разрешение может быть оформлено на срок, не превышающий 16 дней, через специальный портал. Общее время действия документа может достигать 60 дней.
Принимать решение о предоставлении визы тому или иному иностранному гражданину, согласно законопроекту может начать МИД. Отмечается, что выдача документа не должна растягиваться более чем на четыре дня с момента отправления заявки.
Визу смогут получить иностранцы, которые въезжают с гостевым визитом, по работе, в целях туризма, для участия в культурных, спортивных, научных и других мероприятиях.
Список стран, гражданам которых данная услуга будет доступна, кабмин составит в отдельном порядке.

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