Иностранцам будет проще въехать в Россию? Кабмин предложил новый законопроект

Кабмин внёс в Государственную Думу России проект закона, который предполагает введение с начала следующего года электронных виз краткого периода действия для въезда в РФ.

Данное однократное разрешение может быть оформлено на срок, не превышающий 16 дней, через специальный портал. Общее время действия документа может достигать 60 дней.

Принимать решение о предоставлении визы тому или иному иностранному гражданину, согласно законопроекту может начать МИД. Отмечается, что выдача документа не должна растягиваться более чем на четыре дня с момента отправления заявки.

Визу смогут получить иностранцы, которые въезжают с гостевым визитом, по работе, в целях туризма, для участия в культурных, спортивных, научных и других мероприятиях.

Список стран, гражданам которых данная услуга будет доступна, кабмин составит в отдельном порядке.