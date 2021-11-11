Иностранным авиакомпаниям могут закрыть небо над Россией в отместку за "Аэрофлот"

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Санкции против российского перевозчика не останутся безнаказанными

Россия может закрыть небо над своей территорией для пролета самолетов стран, которые введут ограничительные меры в отношении "Аэрофлота". Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в четверг, 11 ноября.

Накануне ИА "Блумберг" со ссылкой на собственные источники распространило информацию, что в Брюсселе обсуждают санкции в отношении стран, которые, по мнению членов ЕС, причастны к миграционному кризису на белорусско-польской границе. В числе прочего, предлагается ввести рестрикции против российского "Аэрофлота" и турецкой авиакомпании Turkish Airlines, рейсами которых якобы доставляются нелегальные мигранты в Минск.

В Москве предупреждают, что подобные действия не останутся без должной реакции. В качестве ответной меры может быть введен запрет на использование российского воздушного пространства авиакомпаниям тех стран, которые присоединятся к рестрикциям в отношении "Аэрофлота", высказался Джабаров.

"Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения",

– заверил сенатор, добавив, что аналогичная реакция последует и на возможные персональные санкции.



В среду, 10 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту РФ Владимиру Путину с требованием повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко и остановить поток мигрантов в ЕС через Польшу. В Кремле рекомендовали обсуждать этот вопрос с Минском напрямую, однако договорились поддерживать контакты и между собой.