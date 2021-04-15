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Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?

15 апреля 2021, 15:35  •  91 • Украина
Согласно докладу главы военной разведки Украины Буданова, российский контингент на украинской границе исчисляется 75 тысячами военных, а к 20 апреля, если верить Буданову, достигнет 110-тысячной численности. «Говорят, что Россия сердится, – увещевал в похожих случаях европейских партнёров последний канцлер Российской Империи Александр Горчаков. – Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Прервать это сосредоточение не смог даже звонок президента США президенту России. И в Киеве паникуют.
Не обращайте внимания на концентрацию российских войск у границ! – увещевает сограждан куратор фракции «слуг народа» в парламенте Давид Арахамия. Москва блефует, и в наступление нипочём не пойдёт, даже если украинские военные перейдут к активным действиям на Донбассе! Но блефующему из последних сил Арахамии больше никто не верит. США явно предпочли «соскочить», не усугубляя конфликт – развернули свои эсминцы, шедшие в Чёрное море, у Босфора. Мало того, пакуют вещички военные строители, согнанные для строительства баз под Николаев и Геническ. Неизвестно, последуют ли за американцами, убывающими на базу под Львовом, их английские партнёры по НАТО, засевшие в Очакове под Одессой (одна военная база там практически построена и строится другая, военно-морская). Но в Минобороны Украины заявляют об «эвакуации» иностранных военных. Что бы это значило?!
Сегодня глава МИД Турции Чавушоглу также объявил о том, что Анкара воздержится, «не принимая ничьей стороны», и займёт роль независимого наблюдателя в российско-украинском противостоянии у границы. О поставках «Байрактаров» украинской армии тоже больше речи не заводят – видимо, своё дело сделал «солнечный удар» от сорванного курортного сезона. Что-то не клеится у Киева с международной поддержкой.
На этом фоне угрожающе прозвучало выступление посла Украины в Германии Мельника, призвавшего Запад «не ставить палки в колёса восстановлению ядерного потенциала Украины» (мы, кстати, несколько лет назад предупреждали о том, что такое восстановление готовится, и украинские ядерщики уже через два-три года могут соорудить вполне боеспособную «грязную» бомбу). Киев идёт ва-банк? Между тем, директор ЦРУ Уильям Бёрнс убеждает украинских майданщиков не делать резких движений, раздражающих Москву, ибо «концентрация войск у границы может стать основанием для ограниченного военного вторжения России на Украину». Интересно, прислушаются ли к Бёрнсу в Киеве? Успеют ли?

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