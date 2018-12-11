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Иностранные спецслужбы пытались атаковать "Прямую линию с Путиным" и выборы президента

11 декабря 2018, 17:09  •  129 • Политика
Сейчас стало известно, что спецслужбы одного из иностранных государств стояли за кибератаками на российскую информационную структуру во время "Прямой линии". Речь идет о том мероприятии, которое состоялось в марте прошлого года. Также были атаки и на выборах президента России.
Журналистам об этом рассказал замдиректора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
"С июня 2017 года нами фиксировалось проведение компьютерной атаки в отношении всего национального сегмента Интернета, -сказал он, выступая на брифинге. - Первый пик этой атаки пришелся на день проведения "Прямой линии" президента Российской Федерации".
Как удалось установить, тогда для атаки использовалась новая модификация вредоносного ПО.
"Мы поняли, что в ближайшее время нам следует готовиться к более мощным атакам", - отметил Мурашов. И добавил, что новая волна атак пришлась на день выборов президента России в марте.

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