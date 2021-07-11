|
Иностранные спецслужбы готовят новую бойню в Сирии. СМИ назвали дату
11 июля 2021, 11:25 • 186 • Политика
В Сирии накануне инаугурации президента Башара Асада террористы готовятся к провокациям и терактам.
В Сирии террористы и иностранные спецслужбы готовятся к совершению терактов во время предстоящей инаугурации президента Башара Асада.
Имеется информация, что в провинциях Дераа и Кунейтра, на юге страны, готовится серия кровавых терактов против сил безопасности, объектов инфраструктуры и мирных жителей в местах их массового скопления.
- передаёт портал "Русская весна".
Спецслужбы также обязали своих агентов организовать протесты мирного населения. Для этого заграничные кураторы банд доставили в регион оружие и типографское оборудование для изготовления наглядной агитации.
Власти Сирии для предотвращения провокаций от сторонников террористов усилили меры безопасности в стране: на дорогах выставлены блокпосты, ведётся тщательный досмотр, города патрулируются.
Подпишитесь на нас
186
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2021, 02:56
|
05 июля 2021, 03:15
|
09 июля 2021, 02:35
|
06 июля 2021, 00:20
|
06 июля 2021, 04:00
|
06 июля 2021, 00:20
|
05 июля 2021, 07:50