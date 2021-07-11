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Иностранные спецслужбы готовят новую бойню в Сирии. СМИ назвали дату

11 июля 2021, 11:25  •  186 • Политика
В Сирии накануне инаугурации президента Башара Асада террористы готовятся к провокациям и терактам.
В Сирии террористы и иностранные спецслужбы готовятся к совершению терактов во время предстоящей инаугурации президента Башара Асада.
Имеется информация, что в провинциях Дераа и Кунейтра, на юге страны, готовится серия кровавых терактов против сил безопасности, объектов инфраструктуры и мирных жителей в местах их массового скопления.
В городах Тафас, Нава, Джасим, Эс-Санамейн, Даиль и Мутаия, по данным осведомлённых источников, существуют спящие ячейки боевиков, вербующих местных жителей в свои ряды,
- передаёт портал "Русская весна".
Спецслужбы также обязали своих агентов организовать протесты мирного населения. Для этого заграничные кураторы банд доставили в регион оружие и типографское оборудование для изготовления наглядной агитации.
Власти Сирии для предотвращения провокаций от сторонников террористов усилили меры безопасности в стране: на дорогах выставлены блокпосты, ведётся тщательный досмотр, города патрулируются.

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