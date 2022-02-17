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Иностранные посольства массово перебираются из столицы во Львов, а в российском, похоже, жгут документы

17 февраля 2022, 17:55  •  172 • Украина
Сегодня над зданием российского посольства в Киеве был замечен дым. Изначально предположили, что это пожар, но пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко опроверг это предположение, заявив, что «ничего экстраординарного не происходит». Эвакуация сотрудников посольства не проводилась. Между тем, обитатели соседних домов припомнили, что в 2014-м нечто похожее они уже наблюдали – тогда ходил слух, что в российском посольстве якобы жгут секретные документы, опасаясь захвата здания радикалами.
Сюжет: Украинский кризис
Фокус в том, что западные посольства в самом деле массово переезжают во Львов. При этом американцы перебираются, что называется, надолго – об этом накануне заявили в Госдепе. Киевское посольское здание разукомплектуют, документацию частично уничтожили, а частично увезли на Западную Украину. Консульские услуги посольство пока не предоставляет. Не факт, что реальной причиной для переезда послужило возможное «российское вторжение» – скорее, американцы опасаются беспорядков, которые могут случиться в Киеве со дня на день, а инспирируют их националисты. Собственно, по той же самой причине над российским посольством валит густой дым. Зачем, казалось бы, россиянам сжигать документы накануне собственного «вторжения»?! А всё просто – российские дипломаты, как и их американские коллеги, опасаются националистических погромов.
Есть такая догадка – в свете массового бегства западных дипломатов из Киева. Обратите, кстати, внимание – из Харькова и Одессы никто не бежит. Объяснение такое – если часть украинской территории от Одессы до Харькова перейдёт под контроль, условно говоря, народных республик Донбасса, там наверняка будет обеспечен порядок. А дипломатам новая власть гарантирует неприкосновенность. Пять западных областей – Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Луцкая и Ровенская, – продолжат существовать в рамках установленного уклада, там не ожидается никакого военного обострения. А вот в центральной части страны возможны массовые беспорядки – в том числе в столице и в области. Столкновения националистических банд, противостояние силовиков и т.п. Разумеется, для иностранных посольств возникает риск – вот и объяснение массового бегства. И дыма над российским посольством в том числе.

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