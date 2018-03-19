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Иностранные наблюдатели: Россия может преподавать в области выборов
19 марта 2018, 15:24 • 104 • Политика
На выборы президента России в нашу страну съехались 1513 наблюдателей из 115 стран мира
Выборы президента России, которые проходили 18 марта, вызвали небывалый интерес. За избирательным процессом следили 474,5 тысячи наблюдателей. Кроме того, ход и порядок выборов отслеживали 105 тысяч комиссий с правом совещательного голоса и функциями наблюдателя и 10,5 тыс представителей СМИ. Что касается иностранных наблюдателей, то их на выборы 2018 года съехались 1513 человек из 115 стран мира.
Жан Луиджи Феретти, глава отдела по международным отношениям Конфедерации профсоюзов UGL (Италия): "Я, действительно, получил огромное удовлетворение и считаю, что Россия – та страна, которая может преподавать в области выборов. Мои поздравления с высоким уровнем демократии, которого вы добились. Также я поздравляю с прекрасными результатами этих выборов. Мои поздравления – вы избрали прекрасного президента".
Дженис Аткинсон, депутат Европейского парламента (Великобритания):
Ли Юнцюань, председатель Китайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии (Китай):
По даннымй Центральной избирательной комиссии, предварительная явка избирателей на выборах президента составила 67,47%. Рекордная активность избирателей зафиксирована на Камчатке, на Урале, в Сибири, а также в Крыму и Севастополе - полуостров впервые выбирал президента России.
Пан Давэй, директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук (Китай): "Выборы 2018 года, выборы Президента проходили организованно, они соответствовали законодательству и всем основным регламентам. В процессе выборов проявилась активность российских граждан. Российские избиратели показали себя активными, и мы не заметили как-то серьёзных нарушений законодательства".
Эли Хатем, член коллегии адвокатов Парижа (Франция):
При этом не обошлось без хакерских атак на систему ГАС "Выборы". Однако все они были успешно отражены. Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа на пресс-конференции в Москве заявил, "в мире нет таких хакеров, которые могли бы повлиять на российские выборы". "Система ГАС "Выборы", с которой работает наша Центральная избирательная комиссия, независима. Однозначно могу сказать, что сегодня нет в мире таких хакеров, которые могут влезть в систему ГАС "Выборы". Поэтому однозначно можно сказать, что никто не может повлиять на те результаты, которые представляет наша Центральная избирательная комиссия. Система наша очень и очень защищена", - заключил Чепа.
Иваткина Мария
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