Иностранные наблюдатели: Россия может преподавать в области выборов

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На выборы президента России в нашу страну съехались 1513 наблюдателей из 115 стран мира

Выборы президента России, которые проходили 18 марта, вызвали небывалый интерес. За избирательным процессом следили 474,5 тысячи наблюдателей. Кроме того, ход и порядок выборов отслеживали 105 тысяч комиссий с правом совещательного голоса и функциями наблюдателя и 10,5 тыс представителей СМИ. Что касается иностранных наблюдателей, то их на выборы 2018 года съехались 1513 человек из 115 стран мира.

Международные наблюдатели об организации выборов в России

Жан Луиджи Феретти, глава отдела по международным отношениям Конфедерации профсоюзов UGL (Италия): "Я, действительно, получил огромное удовлетворение и считаю, что Россия – та страна, которая может преподавать в области выборов. Мои поздравления с высоким уровнем демократии, которого вы добились. Также я поздравляю с прекрасными результатами этих выборов. Мои поздравления – вы избрали прекрасного президента".

Дженис Аткинсон, депутат Европейского парламента (Великобритания):

Спасибо, что меня пригласили, что я смогла побывать на избирательных участках. Электронная система голосования прекрасная. В Великобритании, кстати, нет такой электронной системы. У нас только работа предстоит, чтобы внедрить эту систему. Прекрасная система голосования в вашей стране".

Ли Юнцюань, председатель Китайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии (Китай):

С точки зрения законодательства, с точки зрения организации, выборы Президента были проведены на очень хорошем уровне. Российский избиратель очень зрелый, в процессе голосования он не сомневался, кого должен выбирать. Избиратели выбирали свое будущее, и поэтому в душе они были уверены в своём выборе".

По даннымй Центральной избирательной комиссии, предварительная явка избирателей на выборах президента составила 67,47%. Рекордная активность избирателей зафиксирована на Камчатке, на Урале, в Сибири, а также в Крыму и Севастополе - полуостров впервые выбирал президента России.

Международные наблюдатели об организации выборов в России (Пан Давей, Эли Хатем)

Пан Давэй, директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук (Китай): "Выборы 2018 года, выборы Президента проходили организованно, они соответствовали законодательству и всем основным регламентам. В процессе выборов проявилась активность российских граждан. Российские избиратели показали себя активными, и мы не заметили как-то серьёзных нарушений законодательства".

Эли Хатем, член коллегии адвокатов Парижа (Франция):

Мы были под большим впечатлением от участия в этом процессе. Молодые и пожилые люди поднимались рано утром, было очень холодно, сложно было проснуться в такое морозное утро, но ваши избиратели бежали на участки. Граждане России хотели участвовать в выборах, для того, чтобы принять участие в политической жизни".

Алексей Чепа об организации выборов в России

При этом не обошлось без хакерских атак на систему ГАС "Выборы". Однако все они были успешно отражены. Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа на пресс-конференции в Москве заявил, "в мире нет таких хакеров, которые могли бы повлиять на российские выборы". "Система ГАС "Выборы", с которой работает наша Центральная избирательная комиссия, независима. Однозначно могу сказать, что сегодня нет в мире таких хакеров, которые могут влезть в систему ГАС "Выборы". Поэтому однозначно можно сказать, что никто не может повлиять на те результаты, которые представляет наша Центральная избирательная комиссия. Система наша очень и очень защищена", - заключил Чепа.

Иваткина Мария