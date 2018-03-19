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Иностранные наблюдатели: Россия может преподавать в области выборов

19 марта 2018, 15:24  •  104 • Политика
На выборы президента России в нашу страну съехались 1513 наблюдателей из 115 стран мира
Выборы президента России, которые проходили 18 марта, вызвали небывалый интерес. За избирательным процессом следили 474,5 тысячи наблюдателей. Кроме того, ход и порядок выборов отслеживали 105 тысяч комиссий с правом совещательного голоса и функциями наблюдателя и 10,5 тыс представителей СМИ. Что касается иностранных наблюдателей, то их на выборы 2018 года съехались 1513 человек из 115 стран мира.
Международные наблюдатели об организации выборов в России
Жан Луиджи Феретти, глава отдела по международным отношениям Конфедерации профсоюзов UGL (Италия): "Я, действительно, получил огромное удовлетворение и считаю, что Россия – та страна, которая может преподавать в области выборов. Мои поздравления с высоким уровнем демократии, которого вы добились. Также я поздравляю с прекрасными результатами этих выборов. Мои поздравления – вы избрали прекрасного президента".
Дженис Аткинсон, депутат Европейского парламента (Великобритания):
Спасибо, что меня пригласили, что я смогла побывать на избирательных участках. Электронная система голосования прекрасная. В Великобритании, кстати, нет такой электронной системы. У нас только работа предстоит, чтобы внедрить эту систему. Прекрасная система голосования в вашей стране".
Ли Юнцюань, председатель Китайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии (Китай):
С точки зрения законодательства, с точки зрения организации, выборы Президента были проведены на очень хорошем уровне. Российский избиратель очень зрелый, в процессе голосования он не сомневался, кого должен выбирать. Избиратели выбирали свое будущее, и поэтому в душе они были уверены в своём выборе".
По даннымй Центральной избирательной комиссии, предварительная явка избирателей на выборах президента составила 67,47%. Рекордная активность избирателей зафиксирована на Камчатке, на Урале, в Сибири, а также в Крыму и Севастополе - полуостров впервые выбирал президента России.
Международные наблюдатели об организации выборов в России (Пан Давей, Эли Хатем)
Пан Давэй, директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук (Китай): "Выборы 2018 года, выборы Президента проходили организованно, они соответствовали законодательству и всем основным регламентам. В процессе выборов проявилась активность российских граждан. Российские избиратели показали себя активными, и мы не заметили как-то серьёзных нарушений законодательства".
Эли Хатем, член коллегии адвокатов Парижа (Франция):
Мы были под большим впечатлением от участия в этом процессе. Молодые и пожилые люди поднимались рано утром, было очень холодно, сложно было проснуться в такое морозное утро, но ваши избиратели бежали на участки. Граждане России хотели участвовать в выборах, для того, чтобы принять участие в политической жизни".
Алексей Чепа об организации выборов в России
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При этом не обошлось без хакерских атак на систему ГАС "Выборы". Однако все они были успешно отражены. Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа на пресс-конференции в Москве заявил, "в мире нет таких хакеров, которые могли бы повлиять на российские выборы". "Система ГАС "Выборы", с которой работает наша Центральная избирательная комиссия, независима. Однозначно могу сказать, что сегодня нет в мире таких хакеров, которые могут влезть в систему ГАС "Выборы". Поэтому однозначно можно сказать, что никто не может повлиять на те результаты, которые представляет наша Центральная избирательная комиссия. Система наша очень и очень защищена", - заключил Чепа.
Иваткина Мария

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