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Иностранные наблюдатели попали в "Миротворец" после визита в Крым на выборы

21 марта 2018, 14:24  •  74 • В России

Семь международных наблюдателей, работавших на выборах президента в Крыму, были включены в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

В частности, еще 18 марта, в день выборов, на «Миротворец» попали наблюдатели из Италии Марко Марсили, испанец Монфа Нарцис Рома, а также наблюдатель из Швеции Ульф Гренлунд и его сын Александр. Чуть позже в базу сайта внесли и трех наблюдателей из Кипра - Кутра-Кукума Скеви, Софокли Софоклиса и Димитриоса Лиатсоса.

На «Миротворце» сказано, что иностранцы «сознательно нарушили государственную границу Украины», а также «принимали участие в пропагандистских мероприятиях».

Наблюдатели, которые были в российском Крыму не единожды и также мониторили выборы на полуострове 18 марта, уже давно фигурируют в списках «Миротворца»: это и Йохан Бекман (Финляндия), Андреас Маурер (Германия), Хенрик Веббер (Норвегия), Стефано Вальдегамбери (Италия) и многие другие.

Попадание в «Миротворец» означает неофициальный запрет на въезд в Украину. Впрочем, все международники изначально знали о рисках попасть под санкции в «незалежной» и не раз говорили, что ради демократических принципов и объективной информации о Крыме могут спокойно жить в качестве «персоны нон-гарта» в Украине.

Но на этом украинские «патриоты» не остановились – они внесли в списки «Миротворца» всех членов крымских и севастпольских избирательных комиссий.

- Все члены незаконных избирательных комиссий (включая резервные) занесены в Чистилище сайта Миротворец. Всего 17742 человека. Для справки: около 70% из них у нас были и ранее, - сообщается на странице в соцсети одиозного ресурса.

Под горячую руку "Миротворца" попали и члены избирательных комиссийФото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, выборы в Крыму 18 марта мониторили 43 международных наблюдателя из 20 стран мира.

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