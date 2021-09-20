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Иностранные лидеры связались с Путиным в связи с трагедией в Перми

20 сентября 2021, 20:55  •  203 • Политика
Лидеры Белоруссии, Азербайджана и Казахстана принесли соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми.
Иностранные лидеры принесли соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Перми. В свою очередь сам глава государства передал слова сочувствия лидеру Казахстана, где также произошла стрельба.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском госуниверситете, повлекшим человеческие жертвы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также передал свои соболезнования по поводу случившегося.
С глубокой болью и скорбью восприняли в Беларуси весть о страшной трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете, повлекшей гибель и ранение невинных людей,
- говорится в послании.
Речь идёт об утреннем происшествии в Перми. Молодой человек с ружьём пришёл в вуз и открыл огонь по людям. В результате происшествия погибли 8 человек, ещё несколько десятков человек получили ранения.
Также свои соболезнования высказал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава России выступил с ответными соболезнованиями в связи с происшествием в Алма-Ате. Там мужчина открыл огонь по судебным приставам. Погибли пять человек, включая двоих правоохранителей.
Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин, в свою очередь, просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате,
- сообщает пресс-служба Кремля.

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