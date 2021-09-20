|
Иностранные лидеры связались с Путиным в связи с трагедией в Перми
20 сентября 2021, 20:55 • 203 • Политика
Лидеры Белоруссии, Азербайджана и Казахстана принесли соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми.
Иностранные лидеры принесли соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Перми. В свою очередь сам глава государства передал слова сочувствия лидеру Казахстана, где также произошла стрельба.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском госуниверситете, повлекшим человеческие жертвы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также передал свои соболезнования по поводу случившегося.
- говорится в послании.
Речь идёт об утреннем происшествии в Перми. Молодой человек с ружьём пришёл в вуз и открыл огонь по людям. В результате происшествия погибли 8 человек, ещё несколько десятков человек получили ранения.
Также свои соболезнования высказал лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава России выступил с ответными соболезнованиями в связи с происшествием в Алма-Ате. Там мужчина открыл огонь по судебным приставам. Погибли пять человек, включая двоих правоохранителей.
- сообщает пресс-служба Кремля.
Подпишитесь на нас
203
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 сентября 2021, 01:15
|
15 сентября 2021, 04:20
|
16 сентября 2021, 03:15
|
16 сентября 2021, 17:55
|
18 сентября 2021, 00:10
|
14 сентября 2021, 01:45
|
17 сентября 2021, 07:40