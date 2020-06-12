Иностранные лидеры рвутся в Москву: Лавров сообщил о гостях в честь Парада

Двенадцать иностранных лидеров намерены посетить Москву в честь Парада Победы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что от иностранных гостей уже пришло подтверждение, что они намерены приехать в российскую столицу.

Большинство гостей - из стран-членов СНГ, пояснил Лавров.

Ранее стало известно, что своё намерение приехать в Москву озвучили лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана и других стран.

Россия ожидает на Параде Победы на Красной площади 24 июня президента Белоруссии Александра Лукашенко. А вот украинского лидера Владимира Зеленского на парад не приглашали.

Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах, а также в Киеве не сигнализировали "о своём желании разделить радость от праздника Победы".