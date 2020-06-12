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Иностранные лидеры рвутся в Москву: Лавров сообщил о гостях в честь Парада

12 июня 2020, 20:00  •  83 • Политика
В МИД России заявили, что 12 иностранных лидеров подтвердили посещение Парада Победы в Москве.
Двенадцать иностранных лидеров намерены посетить Москву в честь Парада Победы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что от иностранных гостей уже пришло подтверждение, что они намерены приехать в российскую столицу.
Большинство гостей - из стран-членов СНГ, пояснил Лавров.
Ранее стало известно, что своё намерение приехать в Москву озвучили лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана и других стран.
Россия ожидает на Параде Победы на Красной площади 24 июня президента Белоруссии Александра Лукашенко. А вот украинского лидера Владимира Зеленского на парад не приглашали.
Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах, а также в Киеве не сигнализировали "о своём желании разделить радость от праздника Победы".

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