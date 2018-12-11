Иностранные хакеры развязали войну против России: ЧМ-2018, «Прямая линия» и выборы президента

В 2018 году в России было зафиксировано около 4,3 миллиарда воздействий на критическую информационную инфраструктуру. Развязавшие в интернет-пространстве войну хакеры не только пытались вмешаться в президентские выборы, но и организовали кибератаки во время ЧМ-2018. А в странах НАТО сформировались целые рынки по сбыту опасного софта.

В 2018 году российские интернет-ресурсы подверглись массированным кибератакам, которые велись из-за рубежа. Такими данными поделился заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Согласно предварительным данным, речь идет о 4,3 миллиарда компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру страны. Из них 17 тысяч атак были признаны наиболее опасными. В 2017 году специалисты зафиксировали 2,4 миллиарда и 12,3 тысячи воздействий соответственно.

По словам Мурашова, спецслужбы одного из иностранных государств стояли за кибератаками на информационную структуру России во время проведения «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году. Аналогичные действия были зафиксированы и в день президентских выборов в марте 2018 года.

В частности, речь шла о срыве работы систем видеонаблюдения на избирательных участках. Для кибератак использовалась модификация вредоносного ПО семейства Russkill. Однако российские специалисты смогли подготовиться к защите.

Хакеры также проявили повышенное внимание к чемпионату мира по футболу в России. Ранее представители ФСБ отчитались о предотвращении нескольких терактов в ходе ЧМ-2018. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали задействовать дронов.

"На информационную инфраструктуру чемпионата мира по футболу было совершено более 25 миллионов вредоносных воздействий", - поведал чиновник*.

В НКЦКИ добавили, что во многих странах-членах НАТО (включая США, Великобританию и Францию) сформировались целые рынки по продаже вредоносного софта и уязвимостей. Те компании, которые занимаются подобным бизнесом, называют "современными торговцами смертью".

Так, клиентом французской Vupan было американское АНБ. Позднее ее основатель перебрался в США и сформировал компанию ZERODIUM.

Николай Мурашов прокомментировал и обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона во "вмешательстве" в выборы американского президента в 2016 году. Россия готова опубликовать переписку с властями США по данному вопросу, однако для этого нужно согласие последних.

"Первое сообщение последовало лишь 31 октября 2016 года, насколько я помню. После этого был ряд дополнений к нему, в которых содержалась определенная техническая информация", - добавил он.

* РИА Новости