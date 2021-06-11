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Иностранного "кукловода" Ельцина выдал акцент и случайно подслушанный разговор

11 июня 2021, 09:00  •  174 • Политика
Бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал о случайно подслушанном разговоре первого президента России Бориса Ельцина с неким неизвестным мужчиной, говорящим с иностранным акцентом. Судя по разговору, это был один из иностранных "кукловодов", которые давали Ельцину советы по назначению на высокие посты того или иного человека.
Незадолго до того, как был развален Советский Союз, бывший вице-президент России Александр Руцкой стал случайным свидетелем одного показательного разговора, который, по сути, выдал иностранного "кукловода" первого президента России Бориса Ельцина.
В частности, подтверждались подозрения, что на высокопоставленные должности в государстве советы по назначениям давали Ельцину иностранцы.
Для Руцкого тот случайно подслушанный разговор стал весьма нелицеприятным. И можно понять - речь в нём шла о смещении чиновника с занимаемой должности вице-президента после выполненной им функции.
По словам Руцкого, у неизвестного, с которым говорил Ельцин, был слышен иностранный акцент. Но кто это был, политик не называет, только описывает внешность: "Солидный, под стать Ельцину, высокий".
"Я этого человека больше никогда и нигде не видел", - собеседник "Ленты.ру" отметил, что это было примерно через полторы недели после выступления ГКЧП.
А чуть позже были подписаны Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.

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