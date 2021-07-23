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Иностранец нарисовал удивительно смешную карикатуру про "Северный поток - 2"

23 июля 2021, 14:05  •  316 • Политика
Зарубежный карикатурист нарисовал смешную картинку про "Северный поток - 2", который "грызёт" Украина под руководством США.
Зарубежный художник нарисовал забавную карикатуру про ситуацию с "Северным потоком - 2". На картинке мужчина, похожий на Зеленского, с флагом Украины на пиджаке вгрызается в трубопровод Nord Stream - 2, а за ногу его держит рука в американском флаге.
Ранее Украина выдвинула ряд требований по "Северному потоку - 2": гарантия сохранения транзита и продолжения контрактных отношений в рамках трёхстороннего контракта.
Фото: скриншот https://twitter.com/russiaspeaks

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