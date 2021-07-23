Иностранец нарисовал удивительно смешную карикатуру про "Северный поток - 2"

Зарубежный карикатурист нарисовал смешную картинку про "Северный поток - 2", который "грызёт" Украина под руководством США.

Зарубежный художник нарисовал забавную карикатуру про ситуацию с "Северным потоком - 2". На картинке мужчина, похожий на Зеленского, с флагом Украины на пиджаке вгрызается в трубопровод Nord Stream - 2, а за ногу его держит рука в американском флаге.

Ранее Украина выдвинула ряд требований по "Северному потоку - 2": гарантия сохранения транзита и продолжения контрактных отношений в рамках трёхстороннего контракта.

Фото: скриншот https://twitter.com/russiaspeaks