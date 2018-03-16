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ИноСМИ: Британия нападками на Россию ввергает мир в Средневековье - до казни на кострах без суда недалеко

16 марта 2018, 19:09  •  47 • В мире
В одной из статей Strategic Culture говорится, что безосновательность доказательств Лондона в адрес России и невозможность представить ответ другой стороны порождает судебную коллизию.
Оценки по делу отравленного в Солсбери Сергей Скрипаля и его дочери разделились. В ряде СМИ придерживаются официальной позиции британского парламента и солидарны с нападками на Россию. Некоторые журналисты пытаются докопаться до сути: зачем Скрипаля убивать через годы после того, как он был осужден и обменян.
Так, в издании Strategic Culture вышла публикация под названием "Британское дело отравленного шпиона - новый эпизод в западной антироссийской инквизиции".
В материале, в частности, говорится, что британский парламент, подобно средневековой инквизиции, обвинил Россию виновной в совершении покушения на убийство перебежчика и его дочери.
В публикации приводится расклад новостных сообщений, в которых прослеживается, как развивалась антироссийская истерия.
При этом автор материала отмечает и ряд нюансов, что на изучение химиката может быть потрачено несколько недель и месяцев, однако в королевстве внезапно быстро выявили препарат и, не проведя досконального изучения, обвинили во всем Россию.
Как бы то ни было, британцы и их союзники по НАТО пытаются втянуть Россию в абсурдную ситуацию, которая является неприемлемой с точки зрения любого современного суда, подчеркивает автор статьи в Strategic Culture.
В публикации отмечается, что вся ситуация с нападками на Москву от Британии наводит на мысль, что Лондон весь мир возвращает к Средневековью, и не исключено, что людей скоро начнут сжигать на кострах без суда и следствия.

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