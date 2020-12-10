Инопланетяне давно среди нас: Экс-глава космической программы Израиля сделал сенсационное признание

Пришельцы среди нас, но они не хотят быть разоблачёнными, потому что человечество пока не готово. Так утверждает экс-глава космической программы Израиля, а ныне сотрудник службы безопасности страны Хаим Эшед.

В беседе с изданием Jewish Press пожилой учёный заявил, что у инопланетян есть секретная база на Марсе. Они якобы вступили в переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы не дать ему разрушить их прикрытие.

Трамп, по словам Эшеда, общается с космическими гостями посредством звонков другим мировым лидерам, в частности, Ким Чен Ыну.

Заявления Эшеда едва ли можно воспринимать всерьёз, несмотря на то, что он в течение 30 лет возглавлял управление космической программы министерства обороны Израиля. Во-первых, профессору 81 год, а во-вторых, Jewish Press - это американское издание с весьма сомнительной репутацией, не раз замеченное в различных скандалах.