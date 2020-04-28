Инопланетный манёвр: почему Пентагон снова поднял тему неопознанных летающих объектов

Пентагон обнародовал видеокадры Военно-морских сил США, на которых засняты «неопознанные воздушные явления». В ведомстве пояснили, что материалы ранее уже оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации». Теперь же Пентагон выкладывает ролики, чтобы доказать их подлинность. Аналитики напоминают, что оборонное ведомство регулярно актуализирует тему НЛО. Сейчас это может быть вызвано желанием отвлечь рядовых граждан от сложной ситуации внутри страны, связанной с коронавирусом и экономическими проблемами, отмечают эксперты. Специалисты не исключают, что таким образом американские военные обосновывают колоссальные бюджетные расходы.

Министерство обороны Соединённых Штатов опубликовало три видеозаписи Военно-морских сил США, сделанные в 2004 и 2015 годах, на которых засняты «воздушные явления», характеризующиеся как «неопознанные». В ведомстве напомнили, что данные оказались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах». Теперь же военные решили обнародовать кадры, чтобы доказать их подлинность.

«Пентагон публикует эти видеоматериалы, чтобы рассеять заблуждения общественности относительно подлинности распространившихся кадров и существования чего-либо, помимо этих видеоматериалов», — говорится в заявлении Минобороны США.

Отмечается также, что опубликованные записи не рассекречивают информацию об американских вооружённых силах.

«По итогам тщательного анализа министерство установило, что при санкционированной публикации данных незасекреченных видеоматериалов не демонстрируется какое-либо секретное оружие или системы (ВС США. — RT)», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В Пентагоне также добавили, что «воздушные явления, которые можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуются как «неопознанные».

По мнению политолога Александра Асафова, Пентагон решил именно сейчас вновь напомнить о неопознанных летающих объектах, чтобы «изменить новостную повестку» в стране, связанную с распространением коронавируса.

«Ведь темы о неизвестном и неведомом всегда вызывают большой интерес у рядовых американцев. И тогда жители США будут обсуждать не обстоятельства американской экономики и грядущую экономическую проблематику, связанную с безработицей, а существование пришельцев. Это вполне рабочий инструмент, которым в очередной раз решило воспользоваться Минобороны США», — заявил эксперт в беседе с RT.

Предмет повышенного внимания

Эксперты напоминают, что Пентагон не первый раз актуализирует тему неопознанных летающих объектов. Американские военные уже десятилетия занимаются программами, связанными с изучением НЛО.

Ещё в начале 1950-х ВВС США начали реализовывать проект «Синяя книга», призванный исследовать поступающие сообщения об НЛО и разобраться в этом феномене.

В 1952 году, после того как два американских истребителя пытались догнать четыре светящихся объекта в небе над Вашингтоном, в штаб «Синей книги» даже позвонил президент Гарри Трумэн и выступил с требованием выяснить обстоятельства произошедшего. Более того, Центральное разведывательное управление организовало собственное расследование.

Проект «Синяя книга» был закрыт в 1969 году. В докладе по итогам его работы отмечалось, что появление неопознанных летающих объектов можно объяснить оптическими иллюзиями или атмосферными явлениями, что не представляло никакой опасности для США.

После этого в американских СМИ ещё не раз будут появляться истории очевидцев, якобы наблюдавших «летающие диски» над Землёй.

Новая волна подобных сообщений возникла в 2017 году. Тогда же средства массовой информации США сообщили о программе Пентагона, которая в том числе занималась изучением НЛО. Позже в Минобороны страны подтвердили наличие Расширенной программы идентификации угроз авиации (The Advanced Aviation Threat Identification Program — AATIP), существовавшей с 2007 по 2012 год.

В прошлом году появились новые подробности того, как американское оборонное ведомство работает над темой неопознанных летающих объектов. Так, вноябре 2019-го сообщалось, что Центр по разработке наземных транспортных систем командования по развитию боевого потенциала Сухопутных войск (СВ) США подтвердил своё участие в совместном исследовательском проекте с компанией To The Stars Academy (TTSA), известной как организация, занимающаяся изучением НЛО и неустановленных атмосферных явлений.

Пентагон

AFP

При этом отмечается, что именно представители СВ Соединённых Штатов стали инициаторами совместного проекта. В частности, Вашингтон интересует исследование TTSA под названием ADAM, цель которого — собирать и анализировать данные о метаматериалах, полученных, как заявляет компания, в том числе во время исследования НЛО.

Как сообщили в ВС США, если To The Stars Academy сможет обосновать целесообразность использования этих материалов в военных целях, тогда будет иметь смысл изучить их более тщательно.

Однако, несмотря на заявление оборонного ведомства о закрытии программы, пресс-секретарь Пентагона Кристофер Шервуд признал в мае 2019 года, что министерство продолжает расследовать сообщения о появлении инопланетных космических кораблей.

«Для обороны родины и защиты от неожиданных действий наших врагов министерство в обычном режиме продолжит расследование сообщений о неопознанных летающих объектах, с которыми сталкиваются американские военные пилоты», — цитирует Шервуда американская газета New York Post.

По его словам, Минобороны США всегда уделяет внимание «обнаружению любых чужеродных объектов, потенциально угрожающих» Соединённым Штатам.

Позже в том же месяце в американских СМИ начали появляться свидетельства пилотов американских ВМС, которые рассказывали о встречах с НЛО и утверждали, что приборы инфракрасного наблюдения не фиксировали работу двигателей или какие-либо выхлопы.

Ранее ВМС США подготовили специальную инструкцию для своих пилотов, устанавливающую порядок предоставления информации об инцидентах с неопознанными воздушными объектами.

А в июне к теме НЛО журналисты подключили президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Так, в интервью телеканалу ABC News в ответ на вопрос о возросшем количестве свидетельств морских лётчиков о встречах с неопознанными летающими объектами глава Белого дома заявил о своём скептическом отношении к таким заявлениям.

«Люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — отметил американский лидер.

«Обосновать траты из бюджета»

Однако скептицизм Трампа по поводу существования внеземных неопознанных летающих объектов мало кто разделяет в Пентагоне, отмечает Александр Асафов. По его словам, тема НЛО стала в Минобороны США «настоящим трендом».

«Пентагон занимается исследованиями, связанными с НЛО, в том числе и самыми парадоксальными, а иногда даже абсурдными. Военные США этой темой занимаются много десятилетий и продолжат это делать, чтобы обосновать свои колоссальные траты из бюджета», — пояснил аналитик.

Асафов также заявил, что на фоне «намерений США осваивать космос и желаний Трампа приватизировать Луну» Пентагон сейчас будет развивать эти направления, ещё больше концентрируясь на исследованиях, связанных с неопознанными летающими объектами.

Президент США Дональд Трамп

© Carlos Barria/Reuters

«Космос стал новой американской мечтой. И проекты Минобороны, цель которых — изучать НЛО, сюда вписываются как нельзя лучше», — сообщил эксперт.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT отметил, что, когда в США начинают заявлять об исследованиях НЛО, на самом деле речь идёт не о «каких-то мифических неопознанных объектах», а о вполне реальных секретных разработках.

«Таким образом Вашингтону удаётся скрыть работу над космическим военным вооружением, которое впоследствии может быть направлено против объектов других стран мира в космосе», — заявил аналитик.

С аналогичной позицией выступает и член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. По его словам, тема НЛО всегда стояла в приоритете Пентагона «как прикрытие для более серьёзных и секретных исследований».

«Всё это делается исключительно для того, чтобы увести в сторону спецслужбы других государств, которые внимательно следят за теми разработками, которые имеются сейчас в США. Тем более что Вашингтон сейчас нацелился на освоение космоса, что требует создания новых типов летательных аппаратов и двигателей для них, новых систем перемещения в пространстве», — заметил эксперт в беседе с RT.

Актуализацию темы неопознанных летающих объектов в условиях распространения коронавируса Судаков также связывает с желанием Пентагона сохранить свой «огромный оборонный бюджет».

«Ведь последствия пандемии угрожают сокращением расходов на военные нужды. И чтобы избежать такого сценария, военное руководство США поднимает на поверхность тематику НЛО, допуская угрозу с их стороны. Ведь на таком информационном фоне легче объяснить рядовым американцам, почему в условиях кризиса деньги дают не им, а на разработку и реализацию сомнительных программ», — заключил аналитик.