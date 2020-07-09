Иного IT нет: компаниям-разработчикам готовят гранты на 20 млрд рублей

Правительство планирует выделять российским IT-компаниям гранты на создание новых продуктов. На эти цели предусмотрено 20 млрд рублей. Об этом председатель правительства Михаил Мишустин заявил на панельной дискуссии по развитию рынка. Многие участники сферы благодарны властям за проведение налогового маневра и дополнительные меры поддержки. А некоторые компании смотрят еще дальше — руководство Telegram готово объявить войну «налогам» Apple и Google . По их словам, условия гигантов рынка не дают раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений , в том числе и из России.

Снова в строю

После почти черехмесячной паузы председатель правительства Михаил Мишустин возобновил свои поездки по регионам, прерванные из-за пандемии COVID-19. Первым — стал Татарстан , куда премьер-министр отправился с двухдневным рабочим визитом, чтобы обсудить развитие отечественной IT-отрасли и строительство автодороги «Европа-Западный Китай». Несмотря на снижение количества заражений в стране, правительственная делегация и журналисты проходили обязательное тестирование за день до официального визита, а потом и по прибытии в Казань.

Обычно поездки премьера по регионам не обходятся без посещения социальных объектов. И этот раз не стал исключением. Из аэропорта глава кабмина сразу отправился на осмотр строящегося корпуса республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А.Ф. Агафонова . Его начали проектировать в апреле в разгар пандемии COVID-19. Типовой срок строительства такого здания в среднем составляет 18 месяцев, но с помощью новых технологий его обещают возвести за 100 дней . Проводить экскурсию для Михаила Мишустина и делегации взялся главврач больницы Марат Галиуллин. Он рассказал, что особенность корпуса заключается в системе балконов, которые позволяют пациентам выходить на свежий воздух, не покидая медучреждения.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— То, что мы сейчас видим, — это сплав технологий и оптимизации соответствующих рабочих процессов, это в том числе информационные технологии, которые позволяют фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, что это стоит, конечно же, делать примером, — оценил масштаб и скорость работ премьер-министр.

Уже под конец осмотра глава правительства, возможно, вспомнив о лично перенесенном недуге, коротко поинтересовался у руководителя медицинского учреждения, не болел ли он коронавирусом.

— Слава Богу, нет, — поспешил ответить врач.

Позже глава больницы рассказал, что блок будет возведен в положенные сроки и сразу начнет принимать первых пациентов. По его словам, строители работают круглые сутки, в среднем 700 человек постоянно трудятся на объекте. После пандемии больница будет работать в обычном режиме и сможет принимать детей и взрослых с различными инфекционными заболеваниями.

Новые льготы

Основной целью визита в Казань было обсуждение с представителями IT-индустрии последних предложений и поручений президента по итогам совещания о развитии информационно-коммуникационных технологий и связи . Диалог власти и цифровых компаний прошел на площадке Иннополиса в формате коротких выступлений в режиме «без галстуков». В качестве экспертов были приглашены руководители «Яндекса», InfoWatch, «Лаборатории Касперского», «1С», Avito, Telegram, «Вконтакте» и многих других компаний.

Так, вице-президент Telegram Илья Перекопский выступая на встрече пошутил, что Кремниевая долина похожа на татаро-монгольское иго, которому приходится платить дань . Он призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях . Он не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам сервисов, пояснил Илья Перекопский. Тем временем основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале заявил, что пользователи должны иметь право скачивать приложения для смартфонов не только через официальный магазин Apple : необходимо обязать американскую корпорацию устанавливать альтернативные магазины приложений. «Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества — непростая задача, — написал Павел Дуров. — Но мы считаем, что время для страха прошло» . Нынешняя ситуация пагубна для глобального прогресса, заключил он.

Для прогресса отечественной IT-отрасли президент и правительство приняли исчерпывающие решения — они направлены на рост привлекательности российской юрисдикции для этой сферы, заявил Михаил Мишустин. Разработана специальная программа, которая включает в себя шесть основных направлений: новый налоговый режим, стимулирование спроса, поддержка внедрения инноваций, помощь стартапам, развитие государственно-частного партнерства и расширение кадровой базы отрасли. Премьер сам провел презентацию, демонстрируя различные материалы на медиа-экранах, которые находились у него за спиной.

Он напомнил, что по поручению главы государства предлагается провести налоговый маневр. Для таких компаний ставка страховых взносов составляет 14% на период до 2023 года. Она будет снижена до 7,6%. Налог на прибыль с действующих 20% уменьшат до 3%.

— Льготы будут предоставлены российским компаниям, 90% доходов которых поступает от реализации программного обеспечения и услуг по его разработке и поддержке, а также облачных сервисов, — уточнил премьер-министр.

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2024 года государство выделит 20 млрд рублей на гранты российским IT-компаниям для разработки новых продуктов. Ежегодно будет выдаваться до четверти миллиарда, добавил премьер. Соответствующее постановление уже подписано, а первые проекты будут отобраны в августе. Компании смогут покрыть этими средствами 80% затрат на создание продукта.

Премьер отметил, что правительство готово менять правила и подходы к функционированию IT-сферы только совместно с представителями отрасли. По его мнению, необходимо создавать отраслевые институты и механизмы регулирования, которым участники индустрии доверяли бы полностью.

Надо договориться

Поддержка IT-отрасли встретила неоднозначную реакцию во многом из-за Министерства связи, предложившего компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы отменой льгот по НДС на продажу софта , считает экс-советник главы государства по развитию Интернета Герман Клименко.

— Очевидно что Михаилу Мишустину предстоит найти компромисс между IT-отраслью, интернет-отраслью и бюджетом. Ему необходимо получить гарантии, что выпадающие доходы будут компенсированы ростом. Но основная часть льгот придется на производителей софта, а гарантии придется давать интернет-отрасли, — заявил «Известиям» эксперт.

После объявления президентом о снижении страховых взносов IT-компаний Минкомсвязи выступило с предложением отменить для них льготы по НДС при продаже исключительных прав на программное обеспечение и разрешений пользования ими по лицензии. Инвесторы считают, что это может привести и к снижению конкурентоспособности отечественных разработчиков ПО, а также к росту цен на программы внутри страны, хотя президент поручил сделать совершенно обратное . Вряд ли это будет способствовать сильному притоку новых инвестиций, сказал «Известиям» управляющий партнер венчурной компании Maxfield Capital Александр Туркот.

Впрочем, премьер пояснил, что существующая льгота по НДС будет распространяться на реализацию прав на использование программных продуктов, которые будут включены в специальный реестр ПО.

— Предложены очень серьёзные меры по поддержке отрасли. Мы, честно говоря, не ожидали. Меры озвучены лично премьером, что практически гарантирует их принятие. У нас было опасение, что отменят льготу по НДС. Это был бы большой удар, поскольку у разработчиков ПО практически нет входящего НДС, а это значит, что нечего зачитывать. Но решение этой проблемы найти удалось, основную задачу мы выполнили, чем очень довольны , — заявила «Известиям» президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

П ринимаемые государством меры позволят сохранить индустрию в стабильном состоянии и больших потерь из-за пандемии COVID-19 не ожидается, пояснили «Известиям» в аналитическом агентстве «ТМТ Консалтинг». Генеральный директор компании Константин Анкилов считает, что рынок телекома в целом может упасть в пределах 3%.

По его словам, удар от пандемии по экономике страны будет сказываться на отрасли до конца этого года. По B2B направлению в телекоме прогнозируется спад в 6%. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации осенью, но рынок скорее всего покажет отрицательную динамику, добавил эксперт.

П редложенные меры поддержки позволят многим IT-предприятиям развиваться ускоренными темпами , уверен генеральный директор компании «МойОфис» Дмитрий Комиссаров. В IT-бизнесе более 80% затрат отечественных разработчиков приходится на фонд оплаты труда, поэтому объявленные меры дадут возможность вливать дополнительное финансирование в экономику страны, развивая тем самым другие отрасли, а также увеличивать количество рабочих мест . Новый налоговый режим сделает российскую юрисдикцию более привлекательной и конкурентоспособной, а также позволит разработчикам сохранять свою маржинальность и не повышать цены на цифровые продукты для корпоративных и частных пользователей , считает он.