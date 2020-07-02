"Иногда разрешает подойти руку пожать": белорусский политик об отношениях Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Батька пойдет на все, чтобы остаться в президентском кресле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов на главный пост в стране зачастил в гости к российскому коллеге Владимиру Путину исключительно ради своего имиджа. Лидер нации сейчас крайне непопулярен у народа. Такую оценку визитам бацьки в Россию дал председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

По его словам, Александр Григорьевич приезжает в Москву ради "пустого трепа", поскольку не поднимает такие важные темы, как плохое экономическое положение в Республике и такая же ситуация с коронавирусом.

"А Путину нравится такой Лукашенко, что хочет с ним, то и делает. Иногда разрешает подойти руку пожать", – заявил НСН один из участников развала Советского Союза.

Шушкевич подчеркнул, что бацька сделает все, чтобы сохранить свою власть в стране – ему нужно набрать хотя бы 20% на выборах, а "остальное фальсифицируют", т.к. в избирательных комиссиях нет ни одного представителя оппозиции.

"Что он сделает дальше зависит от того, какая дурь придет ему в голову. Он все делает для того, чтобы сохранить власть", – резюмировал подписант Беловежских соглашений.

Напомним, Лукашенко за последнее время был дважды в России. Сначала он вместе с сыном Колей посетил Парад Победы в Москве, который в этом году прошел 24 июня. Также он прибыл 30 июня на открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве.



Ранее сегодня белорусский ЦИК получил пакет документов на регистрацию Лукашенко кандидатом в президенты.