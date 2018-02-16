Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США и Британия атаковали российскую армию
Валентин Катасонов. Пенсий больше не будет?
Столтенберг признал рост военного присутствия США и НАТО в Европе
Пощады не ждите: Лукашенко раскрыл причину массового увольнения министров
Главная / Карикатуры

Иногда они возвращаются

16 февраля 2018, 17:09  •  243 • Карикатуры

В ближайшее время Владимир Путин одобрит закон об амнистии капиталов. Статистика показывает, что активы уже начали возвращаться в Россию в рекордных объемах.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

243
Источник
Похожие новости
16 февраля 2018, 00:54
Безудержное сдерживание
15 февраля 2018, 15:09
Лучше вам не знать
16 февраля 2018, 20:24
Налетели

09 февраля 2018, 19:24
Пятьдесят оттенков серого
08 февраля 2018, 17:24
Крым раздора
08 февраля 2018, 20:39
Да не судимы будете
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 февраля 2018, 21:12
Константин Душенов. Сирийская пощёчина Израилю
16 февраля 2018, 08:39
Если в Киеве произойдет переворот, спасать Украину будет Донбасс
12 февраля 2018, 20:09
Румыния объявляет войну Украине
14 февраля 2018, 01:24
Наказали рублем: Дума отказалась платить ПАСЕ
10 февраля 2018, 08:24
Дмитрий Гордон vs Бондаренко (странный эпилог)
12 февраля 2018, 03:54
В одном шаге от колоссальной ошибки: Лавров предупредил Порошенко
10 февраля 2018, 16:09
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.