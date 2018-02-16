|
Иногда они возвращаются
16 февраля 2018, 17:09 • 243 • Карикатуры
В ближайшее время Владимир Путин одобрит закон об амнистии капиталов. Статистика показывает, что активы уже начали возвращаться в Россию в рекордных объемах.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
243
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 февраля 2018, 21:12
|
16 февраля 2018, 08:39
|
12 февраля 2018, 20:09
|
14 февраля 2018, 01:24
|
10 февраля 2018, 08:24
|
12 февраля 2018, 03:54
|
10 февраля 2018, 16:09