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Иноагенты "атаковали" Уголовный кодекс России: под ударом статьи о митингах, вере и нацизме

03 июня 2020, 14:55  •  141 • Политика
Правозащитный центр "Мемориал", признанный в России иноагентом, "атаковал" Уголовный кодекс РФ, потребовав отменить ряд статей, среди которых статьи о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, о неоднократном нарушении правил проведения митинга, о призывах к нарушению территориальной целостности России, о реабилитации нацизма.
Провокационное предложение сделали представители правозащитного центра "Мемориал", признанного в России иноагентом. Они, по сути, пошли атакой на Уголовный кодекс РФ, предложив убрать из него несколько ключевых статей. В частности, под ударом иноагентов оказались статьи, связанные с митингами и нацизмом, а также суверенитетом Российской Федерации и вероисповеданием.
Провокационное предложение касается статьи о неоднократном нарушении правил проведения митинга, о призывах к нарушению территориальной целостности России, о реабилитации нацизма.
Кроме того, правозащитники данной организации явно намерены обезопасить и себя любимых, поскольку в числе тех статей УК России, что они требуют отменить, есть и связанные с деятельностью некоммерческих организаций (НКО), признанных в нашей стране иноагентами.
Как сообщает "Эхо Москвы", правозащитники "Мемориала" заявили в своём докладе о том, что в России якобы в последнее время большая часть политзаключённых была приговорена "в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежности".

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