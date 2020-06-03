|
Иноагенты "атаковали" Уголовный кодекс России: под ударом статьи о митингах, вере и нацизме
03 июня 2020, 14:55 • 141 • Политика
Правозащитный центр "Мемориал", признанный в России иноагентом, "атаковал" Уголовный кодекс РФ, потребовав отменить ряд статей, среди которых статьи о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, о неоднократном нарушении правил проведения митинга, о призывах к нарушению территориальной целостности России, о реабилитации нацизма.
Провокационное предложение сделали представители правозащитного центра "Мемориал", признанного в России иноагентом. Они, по сути, пошли атакой на Уголовный кодекс РФ, предложив убрать из него несколько ключевых статей. В частности, под ударом иноагентов оказались статьи, связанные с митингами и нацизмом, а также суверенитетом Российской Федерации и вероисповеданием.
Провокационное предложение касается статьи о неоднократном нарушении правил проведения митинга, о призывах к нарушению территориальной целостности России, о реабилитации нацизма.
Кроме того, правозащитники данной организации явно намерены обезопасить и себя любимых, поскольку в числе тех статей УК России, что они требуют отменить, есть и связанные с деятельностью некоммерческих организаций (НКО), признанных в нашей стране иноагентами.
Как сообщает "Эхо Москвы", правозащитники "Мемориала" заявили в своём докладе о том, что в России якобы в последнее время большая часть политзаключённых была приговорена "в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежности".
141
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 мая 2020, 21:55
|
02 июня 2020, 02:55
|
30 мая 2020, 02:55
|
30 мая 2020, 00:55
|
31 мая 2020, 01:55
|
30 мая 2020, 21:55
|
28 мая 2020, 04:55