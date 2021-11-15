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Иноагентов в России может стать в разы больше: Предложение рассмотрит генпрокурор

15 ноября 2021, 08:25  •  179 • Политика
Иноагентов в России может стать в разы больше, чем есть сейчас официально. Предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова рассмотрит генпрокурор Игорь Краснов.
Речь идёт о письме Фёдорова на имя Краснова, в котором депутат предлагает расширить критерии, позволяющие признавать НКО иноагентами. В частности, предлагается в перечень таких критериев внести и получение средств от постоянно проживающих за границей граждан России. В пример автор инициативы привёл недавнее признание одной из НКО, действующей в России, экстремистской. При этом она существовала в том числе на пожертвования некоторых граждан России, проживающих постоянно за пределами страны, однако её не признавали иноагентом.
Как сообщает RT со ссылкой на копию письма депутата, предлагается включить в соответствующие критерии признания НКО иноагентом в том числе и финансирование организации гражданами России, "которые имеют вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в государстве, органами власти которого были приняты правовые акты, направленные на распространение санкций в отношении российских юридических и физических лиц".

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