Иноагентов в России могут финансово ограничить - причина налицо

В частности, предлагается запретить некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, собирать пожертвования на организационные нужды. Фёдоров отметил в письме, что таким организациям можно оставить право вести целевые сборы на благотворительные нужды, связанные с оказанием помощи.

Как передаёт RT, такая инициатива связана с тем, что за последние годы прокуратура выявила множество организаций, которые на иностранные средства занимаются политической деятельностью внутри страны.