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Иноагентов в России могут финансово ограничить - причина налицо

21 августа 2020, 12:45  •  77 • Политика
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить финансовые действия иноагентов в России. Причина такой инициативы налицо. Соответствующее письмо направлено генпрокурору страны Игорю Краснову.
В частности, предлагается запретить некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, собирать пожертвования на организационные нужды. Фёдоров отметил в письме, что таким организациям можно оставить право вести целевые сборы на благотворительные нужды, связанные с оказанием помощи.
Как передаёт RT, такая инициатива связана с тем, что за последние годы прокуратура выявила множество организаций, которые на иностранные средства занимаются политической деятельностью внутри страны.

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