Иноагентов отстранили от дел? Госдеп США беспокоится за "независимые голоса" в России

Гонения в США

США обеспокоены принятием в России закона о СМИ - иностранных агентах. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в социальной сети Twitter.

"Мы встревожены одобренным российским парламентом на скорую руку очередным законом об "иностранном агенте", который может быть использован для подавления независимых голосов", - пожаловался американский дипломат.

В Сети уже высмеяли такой поворот событий. При этом американский дипломат скромно умолчал о том, каким гонениям в США подвергаются российские RT и Sputnik. После того как эти СМИ вынудили признать их иноагентами, им закрыли доступ к госучреждениям США, а также предъявили строгие требования к финансированию. Самым ярким примером преследования за информацию стал RT. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон ограничивает работу российских СМИ в США. Он также отметил, что попытка записать RT в иностранные агенты говорит о том, что телеканал успешно противостоит пропаганде CNN.

Интересно, что именно в Штатах придумали понятие "иностранных агентов" и стали навешивать этот ярлык на наши СМИ.

Иноагенты в России

Посольство России в США поставило на место Госдеп, который переживает за иноагентов в нашей стране. В своём официальном Twitter дипломаты попросили "прекратить вмешиваться во внутренние дела России". В посольстве напомнили, что после дела Марии Бутиной русские уже не могут "чувствовать себя безопасно" в Штатах. По сути, наших сограждан лишили возможности "наслаждаться правом на свободу слова в США", передает RT.

Госдума и Совет Федерации проголосовали за Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Документ подготовили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова вместе с депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. Он благополучно прошёл обе палаты Федерального Собрания и отправлен на подпись президенту России.

Теперь иноагентом могут признать и физическое лицо (например, оппозиционного блогера), которое получает иностранное финансирование в той или иной форме и распространяет сообщения или материалы иностранных СМИ "оранжево-революционного" содержания. Для таких СМИ будет создан специальный реестр.

Новыми поправками к закону теперь запрещается распространять такие сообщения иностранных СМИ без указания для читателей на то, что эти сообщения и материалы распространяются также иностранным агентом (статья 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" № 149-ФЗ). Если же эти новые положения об информировании читателей не будут соблюдаться, то вводится порядок ограничения доступа к данному ресурсу иностранного СМИ или СМИ иностранного агента.