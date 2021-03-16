Иноагентам перекрыли канал влияния: Госдума приняла закон о "просветительской деятельности"

Госдума одобрила закон о просветительской деятельности в России. Теперь иностранцам станет сложнее влиять на граждан России через "просветительские" курсы и организации.

Иностранным агентам перекрыли ещё один канал влияния. Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который добавляет понятие "просветительская деятельность" в закон "Об образовании в РФ".

Документ определяет просветительскую деятельность как деятельность, направленную на распространение знаний и навыков, которая осуществляется вне образовательных программ. При этом "просветительскую деятельность" запрещается использовать для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ позволит противостоять попыткам пагубного иностранного вмешательства в образовательные процессы в России. Для этого в законе прописано, что заключение договоров с иностранными организациями и гражданами по вопросам образования осуществляется только с одобрения Минобрнауки России или Минпросвещения России.

Напомним, что различные просветительские курсы и организации нередко становятся ширмой для продвижения националистических и политических идей, направленных на раскол страны и раздувание разного рода вражды. Принятый законопроект должен положить этому конец.