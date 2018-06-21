«Инновационные идеи будущего»: школьники представят в Госдуме робота-червя, умную трость и луноход

Более 380 уникальных изобретений российских школьников привезут 26 июня в Госдуму. Разработки в сфере IT, робототехники будут представлены на всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». По словам организаторов, такие мероприятия позволяют молодёжи напрямую продемонстрировать свои умения крупным корпорациям и вузам, которые заинтересованы в поиске талантов. RT ознакомился с перспективными проектами российских школьников.

Лучшие разработки российских школьников в преддверии Дня изобретателя и рационализатора (30 июня) представят на ежегодной всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» 26 июня в Государственной думе. Об этом RT рассказали во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В столицу привезут 382 детских проекта в сфере IT, робототехники, здравоохранения, транспорта, освоения территории России, а также в социальной и образовательной областях из 75 регионов страны.

По словам председателя центрального совета ВОИР Антона Ищенко, большинство работ представлены в направлениях IT-технологии и робототехники. При этом многие изобретения школьников уже пригодны для промышленного применения.

«Это связано с тем, что сейчас активно трансформируется промышленность и экономика, жизнь уходит в цифру, область востребована, она тесно переплетается со многими другими направлениями, например с такими, как здоровье человека. Многие решения, которые предлагают дети, интересны людям с инвалидностью и уже признаны экспертами как перспективные», — рассказал Ищенко.

Так, помочь людям с ограниченными возможностями сможет изобретение учеников 10-го класса новосибирского лицея №126 Юлии Деревянко, Алексея Гребёнкина и Георгия Соловьёва, которые разработали робота-поводыря «Умная трость». Устройство позволит незрячим людям ориентироваться в аэропортах, поликлиниках, торговых центрах. Главное преимущество изобретения — автономность использования. Трость располагается у входа на объект, и любой человек без предварительной подготовки может ею воспользоваться, рассказала RT наставница школьников Наталья Попова. По её словам, механизм подростки собрали в школьном классе из подручных средств и деталей конструктора Lego, потратив на всё не больше семи тысяч рублей.

«Задумка у них появилась в сентябре, и вот в течение года они совершенствуют эту конструкцию. Уже опробовали изобретение в условиях аптеки. Также планируют договориться с крупным торговым центром. Дети буквально живут в кабинете физики. Сейчас здесь ужас что творится: везде лежат паяльники и детали», — отметила собеседница RT.

Школьники провели анализ рынка, получили поддержку в новосибирском филиале общества слепых и сейчас работают над изготовлением промышленного образца, добавила она.

Изобретения «Умный дом» и «Умная трость»

© ВОИР

Из Новосибирска приедет ещё одно полезное для людей с инвалидностью изобретение. Учащиеся 9-го инженерного класса из лицея №9 Вадим Стародубцев и Андрей Жуков создали систему умного дома, которая управляется через специальное мобильное приложение «Умный электронный помощник».

По мнению авторов, прежде всего разработка способна облегчить жизнь людям с низкой мобильностью. С её помощью можно будет дистанционно, через телефон, управлять электроприборами, контролировать расход тепла, воды и электроэнергии, а также доступ в жилые и подсобные помещения, регулировать температуру, влажность и освещение.

На конференции в Госдуме у участников будет возможность не только представить свои изобретения высококвалифицированным профессионалам, но и во время круглого стола рассказать о том, что мешает их реализации. Наставница Наталья Попова подчёркивает: сейчас подросткам остро не хватает промышленной базы, есть сложности с производством деталей. Поэтому они надеются, что в ближайшее время появится возможность сотрудничать с заводами и крупными предприятиями.

Руководитель группы школьников из Ульяновска Илья Иванов рассказал RT, что его ученики активно участвуют в различных конкурсах и побеждают в них. Но при поступлении в вуз это им не сильно помогает. В среднем к результатам ЕГЭ добавляется не больше двух баллов. По его мнению, необходимо, чтобы подобные дипломы и грамоты имели больший вес.

Робот-червь

© ВОИР

В общей сложности подопечные Иванова, учащиеся лицея физики, математики и информатики №40 при УлГУ Егор Петров, Михаил Серёгин и Андрей Чертов только за год четырежды занимали первые места в различных всероссийских конкурсах со своим изобретением «Робот-червь». Устройство досконально имитирует движения кольчатого червя, что помогает ему проникать в почву на большую глубину. Механизм полностью автономен и может использоваться для спасательных работ или исследования грунта в сложных условиях, например при авариях или разборе завалов. Эта же разработка будет представлена 26 июня в Госдуме.

Приезжая на такие мероприятия, как конференция «Юные техники и изобретатели», участники прежде всего надеются, что их разработки заметят крупные производители, отметил в разговоре с RT председатель Центрального совета ВОИР Антон Ищенко. В этом году, уточнил он, работы будут оценивать эксперты НИЦ «Курчатовский институт», РЖД, Роснано, Объединённой авиастроительной корпорации и Объединённой судостроительной корпорации, а также представители крупнейших вузов страны.

Особое внимание уже несколько лет уделяется изобретениям в сфере космоса, самолёто- и судостроения, подчёркивает Ищенко. По его мнению, в стране остро не хватает молодых перспективных инженеров.

«К сожалению, в связи с ликвидацией большинства советских кружков по моделированию в 1990-х интерес к этой сфере пропал. Образовался провал, который сейчас необходимо ликвидировать. Нам нужны разработчики, инженеры.

Сегодня мы имеем все возможности быть конкурентоспособными на мировой арене именно в этих отраслях. И именно дети способны предлагать инновационные идеи будущего. Чем больше государство уделяет внимания одарённой молодёжи, тем больше шансов, что они будут ориентироваться на работу в России», — считает эксперт.

При этом он отмечает, что таких разработок в последние годы становится больше.

Так, учащиеся новосибирского лицея №22 Иван Кушнарев, Эрнст Колесников, Вероника Волокитина, Илья Анисимов и Андрей Шарафаненко разработали конструктор для самостоятельной сборки беспилотника Colibri.

Беспилотник "Colibri"

© ВОИР

Подростки считают своей главной целью популяризацию беспилотных летательных аппаратов. Они даже обращались в правительство с просьбой упростить регистрацию полётов, переведя её на портал госуслуг, рассказали RT во Всероссийском обществе изобретателей и рационализаторов.

Космической темой интересуются даже совсем юные участники. Девятилетние Алина Галимова и Александра Карпова из центра детского технического творчества №1 Ульяновска представят в Госдуме модель ракетоносителя «Гея», луноход «Лунтик» и робот «Альдебаран».