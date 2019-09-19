Инна Святенко избрана представителем от Мосгордумы в Совфеде

Представлять Мосгордуму в Совете Федерации будет депутат Инна Святенко. Решение принято на первом заседании городского парламента седьмого созыва 19 сентября.

На пост сенатора от столицы была выдвинута только одна кандидатура. Депутаты голосовали тайно, Святенко поддержали 25 человек.

Святенко отметила, что является депутатом Мосгордумы уже 15 лет и за это время занималась вопросами самых разных сфер.

«Важно то, что необходимо именно москвичам. Считаю, что представительство в Совете Федерации даст возможность нам почерпнуть тоже очень многое для москвичей», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее Мосгордуму в Совфеде представляла Зинаида Драгункина, на этот пост она избиралась с 2005 года. В выборах в парламент седьмого созыва она не участвовала.

Также на первом заседании депутаты выбрали председателя городского парламента. Решением большинства голосов спикером Мосгордумы седьмого созыва был назначен Алексей Шапошников.

Выборы в городской парламент состоялись 8 сентября, в единый день голосования. В Москве средняя явка по округам составила 21,77% — это выше, чем на выборах 2014 года, пишет «Газета.ру».

Согласно результатам, из 45 мест 26 получили самовыдвиженцы, 13 — депутаты от КПРФ, по три — партии «Яблоко» и «Справедливая Россия»

Мэр столицы Сергей Собянин назвал выборы в МГД наиболее конкурентными и эмоциональными за последнее время. По его словам, городская дума стала политически более разноплановой, что должно пойти на пользу парламенту столицы.