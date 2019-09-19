Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французы и немцы, ПОМОГИТЕ! Соловьёв РАЗНОСИТ украинского эксперта в пух и прах
"Творческий хаос или хитрая режиссура?" Представители Киева ОТКАЗАЛИСЬ...
Захарова назвала "любимыми граблями" слова украинского посла о необходимости рас...
На Украине открыли три дела против главы Нацбанка Смолия
Главная / Политика

Инна Святенко избрана представителем от Мосгордумы в Совфеде

19 сентября 2019, 20:54  •  25 • Политика
Представлять Мосгордуму в Совете Федерации будет депутат Инна Святенко. Решение принято на первом заседании городского парламента седьмого созыва 19 сентября.
На пост сенатора от столицы была выдвинута только одна кандидатура. Депутаты голосовали тайно, Святенко поддержали 25 человек.
Святенко отметила, что является депутатом Мосгордумы уже 15 лет и за это время занималась вопросами самых разных сфер.
«Важно то, что необходимо именно москвичам. Считаю, что представительство в Совете Федерации даст возможность нам почерпнуть тоже очень многое для москвичей», — цитирует ее «РИА Новости».
Ранее Мосгордуму в Совфеде представляла Зинаида Драгункина, на этот пост она избиралась с 2005 года. В выборах в парламент седьмого созыва она не участвовала.
Также на первом заседании депутаты выбрали председателя городского парламента. Решением большинства голосов спикером Мосгордумы седьмого созыва был назначен Алексей Шапошников.
Выборы в городской парламент состоялись 8 сентября, в единый день голосования. В Москве средняя явка по округам составила 21,77% — это выше, чем на выборах 2014 года, пишет «Газета.ру».
Согласно результатам, из 45 мест 26 получили самовыдвиженцы, 13 — депутаты от КПРФ, по три — партии «Яблоко» и «Справедливая Россия»
Мэр столицы Сергей Собянин назвал выборы в МГД наиболее конкурентными и эмоциональными за последнее время. По его словам, городская дума стала политически более разноплановой, что должно пойти на пользу парламенту столицы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
19 сентября 2019, 14:24
"США к такому не готовы": Глава Пентагона упрекнул Россию в нежелании вести с американцами войну
19 сентября 2019, 14:24
Эксперт перечислил возможных корейских конкурентов российских С-400: "Есть привлекательные игрушки"
19 сентября 2019, 15:39
Лавров: Москва надеется на внимание зарубежных коллег к концепции РФ по Персидскому заливу
19 сентября 2019, 17:39
"На столике Вселенского патриарха всегда стоит портрет американского президента": Малофеев о нюансах с украинским томосом
19 сентября 2019, 14:24
Усталость, газовый шантаж и коррупция: Чем Украина стала досаждать Европе?
18 сентября 2019, 22:09
"Тирания и угнетение": Пакистан грубо отказался пропускать индийского премьера в Германию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2019, 22:39
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
14 сентября 2019, 20:39
Украинская ГТС вместо "Северного потока": "Нафтогаз" сделал "заманчивое" предложение "Газпрому"
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
13 сентября 2019, 08:39
Увеличенная ёмкость магазина и высокая точность: что известно о новом российском пистолете «Удав»
15 сентября 2019, 03:09
"У меня нет слов, кроме...": Писатель Быков помечтал о Дуде-президенте. Соловьев и Гаспарян оценили
15 сентября 2019, 12:54
В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за "не ту расу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.