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Инициативы президента Белоруссии Лукашенко по Донбассу никто не обсуждал - ОБСЕ
06 ноября 2018, 21:54 • 31 • Политика
Контактная группа не обсуждала инициативы Лукашенко по Донбассу, признался спецпредставитель ОБСЕ.
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не обсуждала мирные инициативы, предложенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Такое заявление сделал спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
Он отметил, что хоть контактная группа и не обсуждала предложения белорусского лидера, в ОБСЕ приветствуют поддержку, которую Белоруссия оказывает на протяжении уже нескольких лет. Также Сайдик поблагодарил официальный Минск за уникальное гостеприимство и терпение. При этом спецпредставитель отказался давать какие-то конкретные комментарии по поводу мирных инициатив Лукашенко.
Напомним, что в среду, 31 октября, президент Белоруссии выступил с рядом инициатив, которые, по его мнению, могли бы способствовать выполнению Минских соглашений по Донбассу. В частности, Лукашенко заявил о готовности Минска взять под контроль российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в Донбассе.
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