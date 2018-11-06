Инициативы президента Белоруссии Лукашенко по Донбассу никто не обсуждал - ОБСЕ

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не обсуждала мирные инициативы, предложенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Такое заявление сделал спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он отметил, что хоть контактная группа и не обсуждала предложения белорусского лидера, в ОБСЕ приветствуют поддержку, которую Белоруссия оказывает на протяжении уже нескольких лет. Также Сайдик поблагодарил официальный Минск за уникальное гостеприимство и терпение. При этом спецпредставитель отказался давать какие-то конкретные комментарии по поводу мирных инициатив Лукашенко.

Напомним, что в среду, 31 октября, президент Белоруссии выступил с рядом инициатив, которые, по его мнению, могли бы способствовать выполнению Минских соглашений по Донбассу. В частности, Лукашенко заявил о готовности Минска взять под контроль российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в Донбассе.