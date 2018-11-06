Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коротченко о сдерживании НАТО: "Искандеры" просятся в Белоруссию! Вече...
Чиновники для битья
Константин Черемных. Тайная политика вершится в Богемской роще
Климкин рассказал об ограниченных возможностях СММ ОБСЕ в Донбассе
Главная / Политика

Инициативы президента Белоруссии Лукашенко по Донбассу никто не обсуждал - ОБСЕ

06 ноября 2018, 21:54  •  31 • Политика
Контактная группа не обсуждала инициативы Лукашенко по Донбассу, признался спецпредставитель ОБСЕ.
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не обсуждала мирные инициативы, предложенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Такое заявление сделал спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
Он отметил, что хоть контактная группа и не обсуждала предложения белорусского лидера, в ОБСЕ приветствуют поддержку, которую Белоруссия оказывает на протяжении уже нескольких лет. Также Сайдик поблагодарил официальный Минск за уникальное гостеприимство и терпение. При этом спецпредставитель отказался давать какие-то конкретные комментарии по поводу мирных инициатив Лукашенко.
Напомним, что в среду, 31 октября, президент Белоруссии выступил с рядом инициатив, которые, по его мнению, могли бы способствовать выполнению Минских соглашений по Донбассу. В частности, Лукашенко заявил о готовности Минска взять под контроль российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

31
Источник
Похожие новости
06 ноября 2018, 18:39
«Вы - тот, кто решает проблемы»: Джефф Монсон записал обращение к Владимиру Путину на английском языке
06 ноября 2018, 15:24
«Макрон сорвал саммит Путина и Трампа»: Делягин о смене формата президентской встречи в Париже
06 ноября 2018, 15:24
После визита Порошенко в Гомеле закрыли туалет под кодовым названием «мавзолей»

06 ноября 2018, 05:39
Встреча Путина и Трампа в Париже обязательно состоится, но пройдет «на ногах» - Песков
06 ноября 2018, 08:54
Спецслужбы США пугают американских избирателей «влиянием России»
06 ноября 2018, 15:24
Лукашенко напомнил НАТО и США о белорусских ракетах в ответ на военную базу в Польше
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 17:09
Американцы обманули турок и это им дорого обойдется
03 ноября 2018, 15:54
США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией
06 ноября 2018, 03:54
Станут ли Россия и Украина воевать за Азов
30 октября 2018, 20:54
Путин может поплатиться жизнью - враг внутри Садового кольца [интервью]
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
04 ноября 2018, 06:40
Специалисты по Марущинцу - в немецком СМИ
02 ноября 2018, 16:54
Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.