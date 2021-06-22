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Инициативы Оксаны Пушкиной не прошли проверку Путина

22 июня 2021, 19:10  •  85 • Политика
Депутатские инициативы Оксаны Пушкиной не прошли проверку Владимира Путина, подчеркнула Инна Ямбулатова. Она напомнила, что президент часто говорит о том, что все законодательные инициативы должны оцениваться с точки зрения демографической составляющей.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала заявление на канал Царьград в Общественную коллегию по жалобам на прессу, отметила ведущая, журналистка Анна Шафран в эфире программы "Шафран" на "Первом русском".
Парламентарию не понравился фильм, посвящённый проблемам подрыва традиционных семейных ценностей в России. Однако он основан на реальных фактах, и любой непредвзятый суд подтвердит, что никакого "разжигания ненависти" или "языка вражды", как формулирует претензии Пушкина, там не было и быть не могло, подчеркнула ведущая Царьграда.
Пресс-секретарь Гиппократовского форума Инна Ямбулатова полностью погружена в тему, в эфире программы она указала на серьёзные вопросы, которые вызывает депутатская деятельность Пушкиной.
Собеседница "Первого русского" напомнила, что первой яркой инициативой парламентария стало предложение повысить НДС. Позже она начала продвигать пресловутый закон о семейно-бытовом насилии, который стал калькой со скандинавского закона, смешанного с американским законодательством.
Затем депутат поддержала "закон семи сенаторов" и выступила против инициативы о запрете иностранцам использовать услуги суррогатных матерей в нашей стране.
Все эти активные выступления Пушкиной встречали серьёзное сопротивление общественности. Кроме того, они не соответствуют ментально-национальным особенностям России, обратила внимание Ямбулатова:
Например, президент Владимир Путин очень часто говорит, что все законодательные инициативы должны сегодня оцениваться с точки зрения демографической составляющей, их эффективности в этом отношении. Так вот, те инициативы, которые предлагала Оксана Пушкина, эту проверку явно не проходят.

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