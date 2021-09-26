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«Инициатива в духе холодной войны»: Лавров высказался об идее США о «саммите демократий»

26 сентября 2021, 13:25  •  92 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идея США о «саммите демократий» представляет собой «новый идеологический крестовый поход против всех несогласных». Выступая на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, Лавров напомнил, что президент США Джо Байден утверждал о своём нежелании разделять мир на противостоящие блоки. Реализация идеи о саммите станет шагом к расколу мирового сообщества на своих и чужих, заключил Лавров.
 
РИА Новости © Екатерина Чеснокова
 

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение предложенного США «саммита демократий» станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих.

Он предположил, что участников этого мероприятия будет определять Вашингтон, «присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам».

«По сути, эта инициатива — вполне в духе холодной войны — провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных», — сказал Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о словах главы американского президента Джо Байдена о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки.

«На деле же «саммит демократий» станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на своих и чужих», — заключил министр.

Напомним, что об идее саммита в поддержку демократии Байден заявил в августе. По словам американского президента, США намерены собрать на единой площадке лидеров «различных демократических стран мира» в рамках «саммита в поддержку демократии».

Также на russian.rt.com «Хаос только усилится»: к чему могут привести планы Байдена по укреплению сотрудничества с «демократическими» странами

В заявлении Белого дома говорилось, что виртуальный саммит должен состояться 9—10 декабря. По мнению Байдена, мероприятие способно «дать новый импульс» инициативам по трём ключевым направлениям, среди которых — защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие соблюдению прав человека.

Отметим, что Байден также обещал провести «саммит в поддержку демократии» в своей предвыборной колонке для журнала Foreign Affairs. В этом материале он заключил, что партнёрство с другими государствами, которые «разделяют ценности и цели США», — это «залог усиления безопасности и достижения большего успеха».

«Чревато опасными рецидивами блоковой политики»

Выступая на Генассамблее ООН, Лавров также отметил, что коллективный Запад пытается перевести дискуссии по ключевым проблемам в удобные для себя форматы, выводя таким образом из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет свою собственную точку зрения. В связи с этим он упомянул о планах Германии и Франции образовать «альянс мультилатералистов».

«Хотя, казалось бы, какая ещё структура может быть более многосторонней, чем ООН? Однако Берлин и Париж посчитали, что в ООН много «консерваторов», которые сдерживают усилия «передового авангарда». Идеалом «эффективного мультилатерализма» они провозгласили Евросоюз, всем другим предложено на него равняться», — пояснил Лавров.

Министр предупредил, что насаждение «порядка, основанного на правилах» вместо безусловного соблюдения международного права чревато «опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами».

  • Лавров высказался об идее США о «саммите демократий»

Кроме того, в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН Лавров заявил о возобновлении работы по подготовке саммита «пятёрки» Совбеза ООН. Он напомнил, что с соответствующей инициативой ранее выступил Владимир Путин.

«Для того чтобы великие державы всё-таки ощущали свою ответственность и перед своими народами, и перед всем остальным человечеством, президент Путин предложил, как вы знаете, провести саммит постоянных членов Совета Безопасности», — сказал Лавров.

Он уточнил, что из-за пандемии COVID-19 работа в этом направлении затянулась, однако сейчас российская сторона намерена договориться с партнёрами из Китая, США, Великобритании и Франции о конкретных вопросах, которые нужно будет вынести на повестку дня.

Хештег в поддержку Устава ООН

Помимо прочего, Лавров в ходе своего выступления предложил ввести хештег в поддержку Устава ООН.

Так, он предложил утвердить обозначение #НашиПравилаУставООН, а также все его переводы на официальные языки международной организации.

«Все мы — в одной лодке. В наших общих интересах — чтобы она крепко держалась на волнах мировой политики», — сказал глава российского МИД.

По его словам, в организацию входят разные страны, но это не должно «мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества».

«Только так мы сможем выполнить высокую миссию Организации Объединённых Наций — уберечь нынешнее поколение от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех», — отметил Лавров.

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