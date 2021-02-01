Инициатива Кравчука о референдуме в Крыму вызвала недовольство на Украине

Леонид Кравчук. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Власти Незалежной могут получить неожиданный ответ от народа

Бывший президент Украины, ныне возглавляющий делегацию Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе, Леонид Кравчук впал в маразм. В этом убежден украинский активист, блогер Алексей Куракин.

Накануне Кравчук предложил устроить на Украине референдум, чтобы выяснить мнение народа, нужно ли вообще возвращать под контроль Киева Крым и Донбасс или оставить устройство жизни в этих регионах на усмотрение граждан, которые там живут.

"То есть должен быть референдум, и там должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий. Это главный вопрос референдума",

– предложил Кравчук в эфире "Украина 24".

По мнению Куракина, это крайне опасная инициатива. Он считает, что все уже записано в Конституции, а если перед людьми поставить вопрос о принадлежности территорий и предложить ответить "да" или "нет", итог референдума может оказаться не в пользу Киева.

"Вполне может получиться так, что после подсчета голосов у вас будут растерянные идиотские улыбки",

– написал Куракин в "Фейсбуке". Он предположил, что экс-президент уже помешался и ему пора на отдых, либо старый политик что-то задумал.

Ранее Кравчук изъявил желание посетить Крым.