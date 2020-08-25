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Ингибитор - яд по определению: Откуда в деле Навального взялись "Новичок" и старые методички

25 августа 2020, 21:20  •  91 • Политика
Врачи рассказали, что такое ингибитор холинэстеразы, в каких случаях его применяют как лекарство, а в каких - это яд. Выяснилось, что известный всем по истории со Скрипалями газ "Новичок" тоже относится к этой категории препаратов. Советник министра обороны Андрей Ильницкий в своём Twitter на это заметил, что методички нужно хотя бы менять.
В разговоре с Mash врачи высказали своё мнение по поводу ингибиторов холинэстеразы, отметив, что в малых дозах они используются в медицине. К примеру, для лечения болезни Альцгеймера. Так, научный руководитель Института биоорганической химии РАН Вадим Иванов пояснил, что холинэстераза - это важный фермент, который принимает участие в передаче нервного импульса. Ингибиторы же являются веществами, которые его блокируют.

"Ингибиторы являются ядами. Есть масса боевых отравляющих веществ на этой основе. Тот же "Новичок", известный всем, - это тоже ингибитор холинэстеразы. Их очень много разных, и что там именно за ингибитор, непонятно", - сказал Иванов.

Он отметил, что некоторые вещества подобного типа используются в медицине, но только в том случае, если есть соответствующие показания.

Кардиолог и общественный деятель Александр Мясников в свою очередь пояснил, что холинэстераза - фермент, разрушающий нейромедиатор ацетилхолин в синапсах. Если говорить простыми словами, то нарушение работы этих самых синапсов проявляется клинически. Так, по словам Мясникова, есть характерные симптомы - пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее.

"Если вещества - а надо время определить, - то какие, и никто ещё не готов ответить данными биохимии (токсикологии), - что это? Лекарства? Яд? Самый распространённый источник ингибиторов холинэстеразы - органофосфорные удобрения. 3 млн травятся органофосфатами по всему миру ежегодно (10 тыс. в США только), 300 тыс. смертей", - привёл факты Мясников.

Он подчеркнул, что, конечно, нельзя утверждать, что оппозиционер отравился удобрениями, но подчеркнул, что случай в клинической практике рутинный. Автор материала сделал вывод: когда из Навального будут делать нового Скрипаля, об этих фактах надо помнить, ведь ингибитор холинэстеразы - официальное лекарство.

"Новичок"?! Ну вы бы хоть методички меняли", - прокомментировал ситуацию в своём Twitter советник министра обороны Андрей Ильницкий.

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