Ингибитор - яд по определению: Откуда в деле Навального взялись "Новичок" и старые методички

В разговоре с Mash врачи высказали своё мнение по поводу ингибиторов холинэстеразы, отметив, что в малых дозах они используются в медицине. К примеру, для лечения болезни Альцгеймера. Так, научный руководитель Института биоорганической химии РАН Вадим Иванов пояснил, что холинэстераза - это важный фермент, который принимает участие в передаче нервного импульса. Ингибиторы же являются веществами, которые его блокируют.



"Ингибиторы являются ядами. Есть масса боевых отравляющих веществ на этой основе. Тот же "Новичок", известный всем, - это тоже ингибитор холинэстеразы. Их очень много разных, и что там именно за ингибитор, непонятно", - сказал Иванов.



Он отметил, что некоторые вещества подобного типа используются в медицине, но только в том случае, если есть соответствующие показания.



Кардиолог и общественный деятель Александр Мясников в свою очередь пояснил, что холинэстераза - фермент, разрушающий нейромедиатор ацетилхолин в синапсах. Если говорить простыми словами, то нарушение работы этих самых синапсов проявляется клинически. Так, по словам Мясникова, есть характерные симптомы - пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос и так далее.



"Если вещества - а надо время определить, - то какие, и никто ещё не готов ответить данными биохимии (токсикологии), - что это? Лекарства? Яд? Самый распространённый источник ингибиторов холинэстеразы - органофосфорные удобрения. 3 млн травятся органофосфатами по всему миру ежегодно (10 тыс. в США только), 300 тыс. смертей", - привёл факты Мясников.



Он подчеркнул, что, конечно, нельзя утверждать, что оппозиционер отравился удобрениями, но подчеркнул, что случай в клинической практике рутинный. Автор материала сделал вывод: когда из Навального будут делать нового Скрипаля, об этих фактах надо помнить, ведь ингибитор холинэстеразы - официальное лекарство.



"Новичок"?! Ну вы бы хоть методички меняли", - прокомментировал ситуацию в своём Twitter советник министра обороны Андрей Ильницкий.