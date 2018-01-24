Информирование каждого избирателя о выборах президента стоит 5-7 рублей

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Информирование каждого избирателя о выборах президента России обходится в 5-7 рублей. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, комментируя доклад движения в защиту прав избирателей "Голос".

По словам Памфиловой, "Голос" в своем докладе указывает на высокие расходы Центризбиркома на кампанию по информированию о выборах - 770 млн рублей.

"А что такое 770 млн на страну, в которой свыше 100 млн избирателей? 5-7 рублей на человека! Демократия стоит денег, и право знать о важнейших выборах в стране мы обязаны обеспечить", - подчеркнула она.

При этом, по мнению главы ЦИК, эксперты непоследовательны в своей критике, ведь раньше они упрекали комиссию в недостаточном оповещении о дне голосования. "Вспомните, вы сами нас критиковали, что недостаточно информации о выборах в единый день голосования в 2017 году. Мы признали, что не хватило возможностей, времени, опыта, ресурсов, чтобы провести масштабную кампанию. Поэтому мы сделали выводы, вынесли уроки из критики, в том числе данных экспертов, подготовились, ведем широкомасштабную кампанию", - сказала Памфилова.

Также недовольство Памфиловой вызвало утверждение "Голоса" о том, что ЦИК "в большинстве случаев" не препятствовал выдвижению кандидатов на выборах президента. "Значит, в меньшинстве препятствовал? Скажите в каких", - сказала она. Памфилова заметила, что "ЦИК просто обязан проверять на соблюдение закона все процедуры", это делается одинаково в отношении всех кандидатов.