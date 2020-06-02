Информацию о госзакупках Роскосмоса могут спрятать от общественности и прессы

Роскосмос может скрыть свои закупки товаров и услуг, не раз привлекавшие внимание журналистов, от широкой общественности. Соответствующий законопроект, разработанный Министерством финансов, уже подан на рассмотрение в правительство для последующего внесения в Госдуму. Почему госкорпорация не хочет, чтобы ее госзакупки по-прежнему оставались на виду?

Госкорпорация Роскосмос по-прежнему считает целесообразным скрыть от излишнего внимания закупки товаров и услуг, которые она осуществляет. По информации Министерства финансов, законопроект, который также коснется Росгвардии и ФСО, был внесен на рассмотрение в правительство РФ. Данный документ предусматривает внесение поправок в ныне действующий порядок госзакупок. Он предполагает сокращение количества способов закупок с 11 до 3, унификацию требований к извещениям и призван упростить и оптимизировать процедуры закупок.

Росгвардия, Федеральная служба охраны, а также Роскосмос получат возможность проводить госзакупки в закрытой форме. Как отмечается в пояснительной записке, данный шаг предпринимается «в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства и защиты соответствующей информации». В этой связи стоит вспомнить о прошлых закупках Роскосмоса, которые уже привлекали пристальное внимание СМИ.

Дорогостоящие перелёты

В частности, информация, находившаяся в открытом доступе, позволила узнать о закупках автотранспорта, стоимости авиаперелетов руководителей Роскосмоса. Так, например, в феврале 2010 года в прессе появились сообщения о том, что глава корпорации Дмитрий Рогозин полетел на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, ранее переоборудованном для космонавтов. Стоимость фрахта данного воздушного судна приближалась к 9,5 миллионам рублей.

В прошлом году стало известно, что на полет Рогозина по заводам Урала на самолете и вертолете обошелся более чем в 6 миллионов рублей. Учитывая, что в это время рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода протестовали против снижения зарплат и возможного перехода на сокращенную рабочую неделю, не удивительно, что они не оценили этот вояж. В Роскосмосе, в свою очередь, публикацию о полете охарактеризовали как «инсинуации отдельных СМИ». Там уточнили, что закупки авиатранспортных услуг Роскосмос осуществляет у собственной дочерней организации — ПО «Космос», и на эти цели идут собственные средства корпорации, а не деньги из федерального бюджета.

Критические дефекты

Осенью 2018 года в центре внимания оказался Восточный, который вполне может претендовать на звание самой скандальной стройки десятилетия. Из материалов на сайте госзакупок следовало, что на космодроме было выявлено огромное количество недоделок, требующих дорогостоящего ремонта. Проверка выявила на объектах Восточного дефекты, признанные критическими. В частности, речь идет о дефекте стартового стола, проблемах в работе системы сточных вод и нарушениях нормативов выполнению стыковых соединений стержней, сеток и каркасов Центрального распределительного пункта.

В этом же году выяснилось, что стартовому комплексу для ракет «Союз», который был построен совсем недавно, требуется ремонт: под башней обслуживания возникли пустоты. Об этом стало известно, когда на сайте госзакупок появился тендер на проведение ремонтных работ, заказчиком которых стал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - генподрядчик по строительству объектов космодрома Восточный.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, комментируя ситуацию на Восточном, заявил о том, что при его строительстве было заведено более 140 уголовных дел, а ущерб, по оценке правоохранителей, составляет порядка 10 миллиардов рублей.

Кстати, внимание прессы привлек не только собственно космодром, но и контракт на строительство резиденции рядом с Восточным. Общая сумма затрат превысила 1 миллиард рублей. Как объяснил заказчик, Центр эксплуатации наземных объектов космической инфраструктуры, подведомственный Роскосмосу, данный объект предназначается для размещения официальных делегаций, которые прибывают на космодром.

Далеко от космоса

В прошлом году Роскосмос с большим размахом отпраздновал День космонавтики, и благодаря данным с сайта госзакупок это тоже не укрылось от общественности. Мероприятие проводилось в Кремлевском дворце, и компания-исполнитель должна была подготовить тематическую концертную программу, организовать фуршет и фотосъемки, оформить фойе и сцену, а также обеспечить охрану. Контракт оценивался в 22 миллиона рублей. Развлекать гостей должны были как минимум 15 музыкальных коллективов и исполнителей, в числе которых должно быть как минимум трое заслуженных артистов и как минимум двое народных, а в качестве ведущих предписывалось пригласить двоих профессиональных артистов, работающих в популярных телешоу. Разумеется, закупка активно обсуждалась в СМИ.

Не менее интересным выглядит лот на оказание услуг по организационному и документационному обеспечению деятельности топ-менеджеров. Речь идет об услугах секретарей, которые требуются руководству госкорпорации и ее филиалов. Контракт рассчитан на два года. Как уточняется в техзадании, в секретарях нуждаются сорок человек. Зарплата каждого отдельно взятого сотрудника не указана, но можно подсчитать ее средний размер: секретарей не может быть больше, чем руководителей, следовательно, они будут получать по 228 тысяч рублей в месяц.

Год назад на сайте госзакупок был опубликован заказ от дочки Роскосмоса, компании-разработчика спутников ИСС имени Решетнёва. Контракт предполагал поставку лечебных пиявок – исключительно особей размером от 8 до 12 сантиметров «в голодном состоянии». Как пояснили в компании, пиявки нужны были в медицинских целях. А в преддверии Нового года «Роскосмос» намеревался потратить 17 миллионов рублей на покупку новогодних подарков: среди них фигурировали тюбики с «космической» едой и керамические елочные игрушки в виде луноходов.