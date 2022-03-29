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Информация о пытках ВСУ над русскими военнопленными дошла до ООН. Кого-то накажут?

29 марта 2022, 01:55  •  62 • Политика
В ООН, наконец, приняли во внимание информацию России о пытках русских пленных на Украине. Организация не может никого наказать, но потребовала и от Киева и от Москвы немедленно расследовать факты пыток.
"Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео", – заявила в интервью CNN глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.
Чиновник международной организации отметила, что ООН всё ещё в процессе расследования видео пыток и прочих опубликованных в СМИ материалов. Они, говорит Богнер, "вызывают серьезную обеспокоенность".
Напомним, речь идет о видео, которое записали сами украинские военнослужащие. Русских солдат, попавших в плен, убивают и пытают, простреливают ноги. После того, как стало известно о страшных пытках ВСУ, русские солдаты, ополченцы Донбасса, пообещали не брать живыми в плен украинских националистов.
Следственный комитет России начал расследование этих инцидентов. Имена украинцев, принимавших участие в пытках, уже известны.

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