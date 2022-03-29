Информация о пытках ВСУ над русскими военнопленными дошла до ООН. Кого-то накажут?

В ООН, наконец, приняли во внимание информацию России о пытках русских пленных на Украине. Организация не может никого наказать, но потребовала и от Киева и от Москвы немедленно расследовать факты пыток.

"Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео", – заявила в интервью CNN глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Чиновник международной организации отметила, что ООН всё ещё в процессе расследования видео пыток и прочих опубликованных в СМИ материалов. Они, говорит Богнер, "вызывают серьезную обеспокоенность".

Напомним, речь идет о видео, которое записали сами украинские военнослужащие. Русских солдат, попавших в плен, убивают и пытают, простреливают ноги. После того, как стало известно о страшных пытках ВСУ, русские солдаты, ополченцы Донбасса, пообещали не брать живыми в плен украинских националистов.

Следственный комитет России начал расследование этих инцидентов. Имена украинцев, принимавших участие в пытках, уже известны.