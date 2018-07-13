Информация к обсуждению: зачем Минюст США обвинил 12 «сотрудников ГРУ» во вмешательстве в президентские выборы 2016 года

Власти США предъявили 12 предполагаемым сотрудникам Главного разведывательного управления России обвинения во вмешательстве в выборы президента 2016 года. По словам замминистра юстиции Рода Розенстайна, россияне якобы участвовали во взломе компьютерных сетей Демократической партии и опубликовали похищенные данные в интернете. При этом отмечается, что деятельность группы не повлияла на исход выборов. Эксперты полагают, что новые данные о «российском вмешательстве» неслучайно были обнародованы в преддверии саммита президентов РФ и США в Хельсинки. Целью таких действий американских элит может быть сужение пространства для манёвра на переговорах двух лидеров.

Власти США предъявили 12 россиянам заочные обвинения во вмешательстве в выборы президента Соединённых Штатов в 2016 году. Минюст инкриминирует участие в хакерских атаках 12 предполагаемым сотрудникам Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом в ходе специальной пресс-конференции сообщил первый замминистра юстиции США Род Розенстайн.

«12 россиянам предъявлено обвинение в совершении федеральных преступлений, направленных на вмешательство в президентские выборы 2016 года в США. Все 12 обвиняемых являются сотрудниками ГРУ», — говорится в распространённом Минюстом сообщении.

Россиянам инкриминируется участие во взломе компьютерных сетей комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, Национального комитета Демпартии и президентской кампании Хиллари Клинтон, а также публикация полученной информации в интернете под псевдонимами DCLeaks, Guccifer 2.0 и другими именами.

«Интернет позволяет иностранным противникам атаковать Америку новыми и неожиданными способами. Вместе с нашими партнёрами по правоохранительной деятельности Минюст твёрдо намерен найти, идентифицировать и привлечь к ответственности всех, кто вмешивается в американские выборы», — заявил Розенстайн.

Согласно обнародованному документу, обвинения выдвинуты против Виктора Нетыкшо, Бориса Антонова, Дмитрия Бадина, Ивана Ермакова, Алексея Лукашёва, Сергея Моргачёва, Николая Козачека, Павла Ершова, Артёма Малышева, Александра Осадчука, Алексея Потёмкина и Анатолия Ковалёва. По данным Минюста США, эти люди якобы работали в военных частях 26165 и 74455, принадлежащих к Главному разведывательному управлению.

Обвиняемым инкриминируется похищение личных данных членов избирательной кампании Хиллари Клинтон, которые они затем якобы использовали для кражи электронной переписки и взлома других компьютеров, включая компьютерные сети Национального комитета Демпартии. После этого полученная информация была обнародована.

«Обвиняемые зарегистрировали домен DCLeaks.com и позднее осуществили через него публикацию тысяч украденных электронных писем и документов. На этом сайте обвиняемые утверждали, что они «американские хактивисты (хакеры-активисты. — RT)», и использовали аккаунты Facebook с вымышленными именами и учётные записи в Twitter для продвижения веб-сайта», — сообщили в Минюсте США.

Отмечается, что, дабы не быть обнаруженными, россияне якобы использовали поддельные удостоверения личности и сеть компьютеров, расположенных по всему миру, включая Соединённые Штаты, и расплачивались криптовалютой.

Обвинительное заключение состоит из 11 пунктов, включая преступный сговор для совершения преступления против США, кражу личных данных и сговор с целью отмывания денег. При этом отмечается, что якобы имевшая место деятельность этой группы не повлияла на исход выборов президента США.

«В обвинительном заключении нет утверждений о том, что действия обвиняемых исказили подсчёт голосов или изменили исход выборов 2016 года», — говорится в заявлении Минюста.

Кроме того, там подчеркнули, что каждый обвиняемый в совершении преступления «считается невиновным, пока его вина не доказана в суде».

После оглашения этой информации Род Розенстайн заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» продолжается. Кроме того, он отметил, что информация о новых обвиняемых была донесена до президента США Дональда Трампа ранее на этой неделе.

«Вина за вмешательство в выборы лежит на преступниках, совершивших вмешательство в выборы. Мы должны работать вместе, чтобы привлечь виновных к ответственности, и продолжать двигаться вперёд, чтобы сохранить наши ценности, защититься от будущего вмешательства и защитить Америку», — заявил Розенстайн.

Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома, Вашингтон © Carlos Barria

Reuters

Откровения перед встречей в Хельсинки

Предыдущие обвинения в адрес российских граждан и компаний были выдвинуты Минюстом в середине февраля 2018 года. Тогда Минюст и спецпрокурор Роберт Мюллер предъявили ряд обвинений Агентству интернет-исследований, компаниям «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Конкорд Кейтеринг», а также бизнесмену Евгению Пригожину и ещё 12 россиянам.

Новая порция обвинений была обнародована всего за три дня до исторического саммита в Хельсинки, где 16 июля соберутся представительные делегации из России и США во главе с лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, выдвижение новых обвинений в адрес россиян накануне встречи в Хельсинки связано с желанием американского истеблишмента накалить атмосферу переговоров.

«Думаю, это связано с тем, что через несколько дней состоится встреча Путина и Трампа. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была хотя бы в чём-то позитивной. Обязательно нужно заставить разговаривать Трампа и Путина о «вмешательстве» в американские выборы. Всё это носит постановочный характер. Вся американская политическая элита не хочет, чтобы между Россией и США было какое-то понимание по ключевым вопросам в международной политике», — заявил эксперт.

При этом собеседник RT добавил, что расследование спецпрокурора Мюллера о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в выборы президента США «выдохлось с самого начала».

«Команда Мюллера занимается расследованием всего, всюду и без какого-то конкретного повода, который мог бы дать им право на такое расследование. Они его не получили, а как бы присвоили сами при тихой поддержке американской юстиции. Это, во-первых, неправильно с процессуальной точки зрения, а во-вторых, с фактической... На мой взгляд, это очень серьёзное обвинение американской юстиции, которое показывает, что она носит заказной характер и используется для сведения политических счётов», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в разговоре с RT также обратил внимание на то, что новые факты были обнародованы за несколько дней до саммита в Хельсинки. По его словам, это сделано для того, чтобы сузить пространство для манёвра на переговорах как для Дональда Трампа, так и для Владимира Путина.

«Понятно, что мы не вмешивались, но тема кибервмешательства и кибербезопасности становится уже догматической», — заявил эксперт.

«Думаю, в Хельсинки будет затронут этот вопрос. Россия на официальном уровне скажет, что она не вмешивалась в американские выборы и не будет вмешиваться», — отметил Блохин.

Он также добавил, что расследование Роберта Мюллера давно выдохлось, а Дональд Трамп продолжает набирать политические очки.