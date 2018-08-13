«Информация для внутреннего потребления»: зачем украинский генерал заявил о российских «планах дойти до Днепра»

Бывший замначальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко обвинил Россию в милитаризации Азовского моря и заявил о наличии у Москвы «планов дойти до Днепра». По его словам, РФ якобы существенно нарастила военно-морскую группировку в регионе, причём часть переброшенных судов оснащена крылатыми ракетами «Калибр». По мнению экспертов, заявления Романенко несостоятельны даже со стратегической точки зрения и направлены на поддержание атмосферы напряжённости на Украине в преддверии выборов.

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко обвинил Россию в милитаризации Азовского моря, а также заявил о наличии у Москвы «планов до Днепра».

По словам офицера, занимавшего высокий пост в Генштабе ВСУ в 2006—2010 годах, Россия за последний год значительно усилила своё военное присутствие в Азовском море, якобы перебросив туда порядка 60 боевых кораблей и катеров. При этом в беседе с «Обозревателем» он отметил, что часть этих судов оснащена крылатыми ракетами «Калибр», которыми в 2015 году наносили удары по террористам в Сирии.

«Этими ракетами могут при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину. Потому что дальность они уже показали на 1500 километров, а фактически это российский аналог американского «Томагавка», то есть это может быть до 2500 километров — и накрывать всю Украину», — заявил Романенко.

Военный добавил, что это вооружение даёт Москве дополнительные возможности для ведения боевых действий против Украины с моря и суши.

«Они построили этот «русский мир», Новороссию, но их нацеленность — на наши южные и восточные области... Вообще, у них в Генштабе планы до Днепра», — заявил он.

Говоря о возможных методах противодействия этой мифической русской агрессии, генерал отметил, что украинские власти обратились к США и Евросоюзу с просьбой о введении санкций против российских черноморских портов.

«Пока у нас нет соответствующих решений со стороны американцев и ЕС относительного того, что такие санкции будут разработаны в ближайшее время и реализованы. Продолжается работа над этим, а в это время мы ещё раз возвращаемся к тому, что Украина несёт существенные потери», — добавил Романенко.

Напомним, в середине июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о ведущихся переговорах с западными партнёрами о возможном введении ограничительных мер в отношении российских портов на Чёрном море из-за якобы имеющей место блокады Азовского моря и досмотра украинских судов.

Романенко известен своими скандальными заявлениями. Так, в июне 2018-го в интервью тому же «Обозревателю» бывший замначальника Генштаба сказал, что Украина должна модернизировать ракеты «Гарпун» и «Гром-2», чтобы их дальность позволяла покрыть европейскую часть России.

«До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьёзный момент», — отметил Романенко.

Ещё раньше, в октябре 2017-го, генерал заявил, что Россия якобы готовится использовать против Украины подводные лодки Черноморского флота.

Мариупольский порт на Азовском море

Reuters

© Marko Djurica

«Такие слова не делают чести офицеру»

Отметим, что, говоря о вооружённых «Калибрами» российских кораблях, Романенко, скорее всего, имел в виду ракетные корветы «Град Свияжск» и «Великий Устюг», которые в начале июня были переброшены из Каспийского в Чёрное море.

Тогда секретарь СНБО Александр Турчинов заявил: «Они сейчас активно создают Азовскую флотилию, фактически блокируя передвижение кораблей в направлении наших азовских портов. Для этого из Каспия переброшены десантные, а также ракетные корабли».

В действительности после планового перехода в Севастополь малые ракетные корабли отправились в Средиземное море, где они вошли в состав сил постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне и приступили к выполнению поставленных задач.

А в конце июля «Град Свияжск» и «Великий Устюг» приняли участие в морском параде на рейде сирийского порта Тартус в честь Дня Военно-морского флота России.

Комментируя заявления Игоря Романенко, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT указал на неприемлемость подобных бездоказательных заявлений.

«Когда такие заявления делают политики, это можно связать с попыткой получить очередные очки или рейтинги. Но если об этом говорит человек в звании генерал-лейтенанта, он должен свои слова подтвердить какими-то документами. Такие слова без возможности их как-то обосновать и подтвердить не делают никакой чести любому офицеру любой армии, даже украинской», — отметил парламентарий.

«Это очередные пустые и опрометчивые заявления, которые надо было сделать по сценарию и напомнить о себе. Такая перепалка недостойна генерал-лейтенанта. Слово офицера на Украине ничего не значит, и нам не о чем с ними говорить», — добавил Шерин.

В свою очередь, украинский политолог Александр Дудчак сказал RT, что подобные заявления звучат исключительно для поддержания напряжённой информационной атмосферы на Украине и предназначены для внутреннего потребления.

«Такие заявление звучат постоянно. Они в состоянии войны, на которую они пришли, а другая сторона на неё не является... Это очередное подогревание градуса напряжённости у себя в стране. Это информация для внутреннего потребления», — заявил Дудчак.

По словам ведущего научного сотрудника РИСИ Олега Неменского, нужно чётко понимать, что запугивание Россией и якобы её воинственными планами уже стало привычной нормой и рутиной украинской политики. Особенно ярко это проявляется сейчас, когда Украина входит в предвыборный период.

«Сам тезис «планы до Днепра» смешон. Даже если пытаться сконструировать такой план, то Украина поделена на две части — прозападную и провосточную — никак не по Днепру. Никакая логика украинских политиков не работает, она им и не нужна. Если сказать, что Россия «хочет захватить всю Украину», это будет не столь страшно и не столь убедительно, а если «хочет захватить и поделить», этим можно активнее запугивать», — рассказал RT эксперт.

Он добавил, что подобная риторика прежде всего направлена на прозападные и националистические круги украинского общества.

«Фантазия довольно старая, ни на каких фактических данных она не основывается, и то, что во время предвыборного периода будут всё больше пугать, — тоже закономерно. Не думаю, что на это стоит обращать серьёзное внимание», — подытожил Неменский.