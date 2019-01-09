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«Информационный вброс»: посольство РФ прокомментировало статью The Telegraph о переезде Скрипалей на юг Великобритании

09 января 2019, 00:39  •  64 • В мире
Публикация The Telegraph о жизни Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после инцидента в Солсбери стала очередным информационным вбросом. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне. Сообщения о том, что Скрипали переехали, изменили внешность и находятся под наблюдением врачей — домыслы людей, которые «якобы разбираются в работе британских спецслужб», подчеркнули дипломаты. По мнению экспертов, Лондон намеренно использует СМИ, чтобы поддерживать антироссийскую повестку с помощью непроверенной информации. При этом официальных данных о местонахождении Скрипалей, как и доказательств причастности России к отравлению, по-прежнему нет, напомнили в дипмиссии.
 
Reuters © Hannah McKay
 

Публикация The Telegraph о якобы установлении британскими властями всех подробностей дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери — это информационный вброс. Об этом заявили в российском посольстве в Великобритании.

«Мы имеем дело с очередным информационным вбросом, который не носит официального характера и не поддаётся проверке. Никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится. Таким образом, картина произошедшего остаётся столь же запутанной, как и ранее», — отметили в российском диппредставительстве.

Напомним, газета The Telegraph со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Сергей и Юлия Скрипаль якобы проживают на юге Англии. Собеседники газеты утверждают, что Юлия Скрипаль поддерживает связь с близкими и устроилась на работу.

Также собеседники издания считают, что Скрипали могли изменить свою внешность.

«Вероятно, он мог бы прогуливаться по улице в шляпе или, может, сменить цвет волос, чтобы не быть узнанным. Вполне возможно, он не давал интервью как раз потому, что не хотел себя выдавать», — сказал газете один из источников.

В материале сообщается и о других деталях, якобы рассказанных газете источниками. Так, утверждается, что новые дома для Скрипалей будут оснащены системой сигнализации и кнопкой экстренной помощи.

Журналисты также пишут, что у Юлии было желание вернуться в Россию, однако она якобы передумала после того, как полиция передала информацию о подозреваемых.

Отметим, что за время, прошедшее с отравления Скрипалей в марте 2018 года, не было официально представлено ни одного доказательства причастности России к инциденту. При этом к Скрипалям не допускают сотрудников российских дипведомств.

«До сих пор неизвестно, была ли камера у дома Сергея Скрипаля, а если была, то что стало с её записями. Возможно, британские власти не считают, что всё это «нужно знать», коль скоро они всё для себя решили в первые же дни после инцидента. Однако здравомыслящие люди в Британии, России и во всём мире хотели бы выяснить эти и другие подробности», — отметили в посольстве.

При этом все упоминаемые газетой детали о том, как сейчас проживают Скрипали, преподносятся как факты, однако это только предположения, которые ничем не подтверждены, указали дипломаты.

«Это домыслы, не заслуживающие серьёзного комментария. Факты же таковы: престарелая мама Сергея Скрипаля за все эти месяцы ни разу не разговаривала ни с ним, ни с Юлией, а официальный Лондон в нарушение своих международно-правовых обязательств отвергает российские требования о консульском посещении российских граждан, скрывает их местонахождение, отказывает в правовой помощи российским следователям», — подчеркнули в диппредставительстве.

Таким образом, отмечают российские дипломаты, Скрипали в Великобритании остаются «на положении насильно удерживаемых лиц», а тиражирование «утечек» и соображений «экспертов» только усложняет расследование.

«Великобритания использует дело Скрипалей»

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The Telegraph могла выпустить материал с непроверенной информацией намеренно — с подачи британского правительства, считает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Это обвинение стало началом нового этапа антироссийской кампании... Поэтому близким к правительству Великобритании СМИ дана команда каким-то образом поддержать эту тему. Кто угодно может высосать из пальцу эту историю. О том, что они есть, живут где-то, работают, изменили внешность», — отметил он в разговоре с RT.

О том, что Лондон может специально выдавать в СМИ непроверенную информацию для формирования антироссийской повестки, ранее говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не предоставляя нам никакой официальной информации о произошедшем, продолжая вбросы в СМИ и необоснованные обвинения, правительство Великобритании использует так называемое дело Скрипалей для продолжения конфронтационной линии на наращивание давления на нашу страну, создание негативного фона и противодействие России на международной арене», — сказала Захарова.

Публикация статьи вызвана необходимостью объяснять, где находятся Скрипали и в каком они состоянии, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта.

«Поэтому вбрасывается такая информация, которую никто подтвердить не может. Опровергнуть тоже нельзя: вроде бы кто-то сказал — журналисты всего лишь изложили точку зрения. Это ещё одно подтверждение, что официальная версия Лондона не выдерживает критики по поводу всей истории со Скрипалями», — сказал он в беседе с RT.

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